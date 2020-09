Det opplyser den amerikanske våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA), ifølge Fox News. Pengene er samlet inn av det som heter National Rifle Associations Political Victory Fund, som er assosiert med våpenorganisasjonen. Det er en såkalt PAC, organisasjoner som blant annet jobber med å samle inn penger til politiske kandidater.

I august samlet PAC-en inn mer enn 1,7 millioner dollar. Det er mer enn noen måned i forkant av forrige presidentvalg, men det er ikke rekord. I etterkant av skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018, der 17 mennesker ble drept, strømmet 2,4 millioner dollar inn til gruppa.

August-tallene kommer etter at New York reiste sak mot NRA og leder Wayne LaPierre.

– NRAs innflytelse har vært så mektig at organisasjonen i flere tiår har unngått kontroll, mens toppledelsen har puttet millioner i egne lommer, sa statsadvokat Letitia James, ifølge NTB.

James mener NRA i årevis har gjort seg skyldig i brudd på en rekke lover, også føderale. NRA har slått tilbake og anklaget James for ærekrenkelse og for innskrenke gruppas ytringsfrihet.

Støtter Trump

NRA har gått ut med sin støtte til Donald Trump før valget i november. Det samme gjorde de i 2016, og lobbyorganisasjonen brukte millioner av dollar for å hjelpe Trump til seier.

I forkant av årets presidentvalg har NRA gått ut og hevdet at hvis Demokratenes Joe Biden blir president, vil han ødelegge det andre grunnlovstilletgget, skriver nettstedet The Hill. Det er grunnlovstillegget som sikrer retten til å bære våpen. På Twitter har Trump hevdet at folk vil bli fratatt våpnene sine dersom Biden blir president.

Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris går i sin valgkamp-plattform inn for reguleringer og endringer av dagens våpenlover, men det står ikke noe om at de vil forby folk å eie våpen, skriver nyhetsbyrået AFP i en faktasjekk.

– Jeg tror ikke det er rettferdig å beskrive det de foreslår som i det hele tatt å være i nærheten av å oppheve det andre grunnlovstillegget, sier Jake Charles, som er administrerende direktør for Duke Center for Firearms Law.

Viktig sak

Om lag 30 prosent av den voksne befolkningen i USA eier minst ett skytevåpen. Blant forslagene fra Biden og Harris er reguleringer som begrenser innbyggere til å kun få kjøpe ett skytevåpen i måneden.De vil også at det kreves bakgrunnssjekker før alle salg av skytevåpen og få en slutt på salg av våpen og ammunisjon over nett.

Under kongressvalget i 2018 var våpenkontroll en av sakene demokratenes kandidater spilte på. Flere delstater vedtok i etterkant strengere kontroll.

