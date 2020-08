– Jeg aksepterer ydmykt deres nominasjon til å stille til valg og tjene som visepresident for USA, sa Pence i sin tale fra nasjonalmonumentet Fort McHenry i Baltimore i Maryland.

Pence var hovedtaler på dag tre av Republikanernes landsmøte og brukte som Trump føderal eiendom som arena i et partipolitisk arrangement.

Visepresidentens tale fant sted samtidig som USA opplever nye protester mot rasediskriminering og politivold. Pence kom med en klar beskjed til alle som deltar i nye voldelige demonstrasjoner etter at en svart mann ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin i helgen.

– Volden må stoppe, enten det er i Minneapolis, Portland eller Kenosha. Vi skal ha lov og orden i gatene i dette landet uansett rase, tro og farge, sa Pence, som anklagde demokratene for ikke å slå ned på lovløshet.

– Sannheten er at dere ikke vil være trygge i Joe Bidens USA, understreket Pence.

Nevnte ikke politivold

Visepresidentkandidaten unnlot å nevne at mange av demonstrasjonene som har preget USA de siste månedene, har vært fredelige. Han kommenterte heller ikke politivolden mot svarte amerikanere som Jacob Blake, som søndag ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin, eller politidrapene på George Floyd eller Breonna Taylor.

Kellyanne Conway, president Donald Trumps politiske rådgiver, hyllet på sin side presidenten for å være en kvinnerettsforkjemper.

– I flere tiår har han utnevnt kvinner til viktige stillinger, i forretningslivet og i regjeringen, understreket Conway, som mandag kunngjorde at hun om en uke slutter i stillingen for å tilbringe mer tid med familien.

USA preget av store utfordringer

Foruten Pence, har listen over talere inneholdt få kjente republikanske navn. Den tidligere republikanske presidentkandidaten George W. Bush er ikke blant deltakerne, mens Mitt Romney, partiets nominerte kandidat i 2012-valget, har stått fram som Trump-motstander.

Samtidig preges USA fortsatt av opptøyer og uro i etterkant av drapet på George Floyd i mai. Trump har flere ganger sendt føderale sikkerhetsstyrker for å håndtere protestene, sist til Kenosha der protestene som brøt ut etter søndagens skyteepisode, har eskalert.

Situasjonen har også tilspisset seg etter at en 17-åring som har forsvart politiet, nå er anklagd for å ha drept to demonstranter og skadd en tredje.

Orkan og korona

Natt til torsdag lokal tid ble delstatene Texas og Louisiana også truffet av den voldsomme kategori 4-orkanen Laura. Pence oppfordret i talen sin innbyggerne i områdene til å iverksette alle forholdsregler for å holde seg trygge.

– Vi ber alle som bor i de rammede områdene, om å følge rådene til myndighetene i delstatene og lokalt. Hold dere trygge og vær sikre på at vi vil være med dere hvert skritt av veien for å støtte, redde, rykke ut og delta i redningsarbeidet i dagene og ukene framover, understreket visepresidentkandidaten.

Samtidig preges også USA av store koronautbrudd mange steder. Pence forsvarte administrasjonens håndtering av pandemien, et tema som i stor grad ellers er unngått i løpet av landsmøtet.

