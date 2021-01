Resolusjonen ble fremmet av demokraten og den tidligere jussprofessoren Jamie Raskin fra Maryland og ble vedtatt med 233 mot 205 stemmer.

Den oppfordret visepresident Pence «til umiddelbart å bruke makten han har i henhold til paragraf 4 i det 25. grunnlovstillegget» til å samle regjeringens statsråder for å erklære Trump uskikket til å utøve sine plikter.

Raskin sa i debatten at resolusjonen er «den endelige mekanismen for å få fjernet en president som ikke klarer å oppfylle sine mest grunnleggende plikter og faktisk skader republikken med sin oppførsel».

– Krisen er ikke over ennå, sa Raskin om Trumps siste uke som president.

Joe Biden blir formelt innsatt som USAs 46. president 20. januar.

Les også: Pelosi med krast svar til partifellen som ville kaste henne

Pence avviste oppfordringen

Resolusjonen ble natt til onsdag norsk tid diskutert og til slutt stemt over selv om visepresident Pence tidligere tirsdag kveld utelukket at han ville iverksette det 25. grunnlovstillegget.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Les også: Hemmeligheten bak Israels massevaksinering (+)

Ny avstemming onsdag

Det er først onsdag at Representantenes hus skal avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Debatten og avstemmingen tirsdag kveld lokal tid handlet kun om det 25. grunnlovstillegget. Ifølge CNN mener noen av demokratene i Representantenes hus at det er en strategisk feil å bruke tid på en avstemming om grunnlovstillegget.

– Totalt bortkastet tid, sier en av demokratene til kanalen.

Kommentar: Tvilsom slutt på Trumps Twitter-regime

Flere republikanere er for riksrett

Fire republikanere i Representantenes hus sier at de ville stemme for en riksrettstiltale mot Donald Trump. Det ble kjent etter at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge New York Times har sagt han mener presidenten har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

John Katko fra New York ble tirsdag den første republikaneren i Representantenes hus som tydelig sa han ville stemme for riksrettstiltalen.

Like etter ble det kjent at også Liz Cheney kommer til å stemme for en riksrettstiltale. Hun sitter i Representantenes hus og er datter av Bushs visepresident Dick Cheney.

Adam Kinzinger ble den tredje republikaneren til å støtte en riksrettstiltale, mens Fred Upton fra Michigan så langt er den fjerde til å støtte tiltalen.

Etter det CNN får opplyst vil mellom 10 og 25 av republikanerne i Representantenes hus stemme for en riksrettstiltale.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.