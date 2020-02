Isfronten mellom Pelosi og Trump har på nytt blitt tema i forbindelse med presidentens tale om rikets tilstand natt til onsdag norsk tid.

Et klipp som CNN har publisert, viser Pelosi rive arket i to mens visepresident Mike Pence står ved siden av og applauderer presidentens tale.

– Fordi det var det mest høflige å gjøre med tanke på alternativene, sa Pelosi ifølge nyhetsbyrået AFP om hvorfor hun rev arket i to.

I en uttalelse kaller Pelosi også Trumps tale for «et manifest av usannheter».

Før Trump talte, strakk Pelosi ut hånden sin til presidenten, men han tok den ikke. Det er usikkert om Trump i det hele tatt så hånden hennes, skriver nyhetsbyrået AP.

– Demokratene vil aldri stoppe med å strekke ut vennskapshånden for å få jobben gjort for folket. Vi vil jobbe for å finne et felles grunnlag der vi kan, men stå på vårt når vi ikke kan, skriver hun på Twitter, hvor hun har lagt ved et bilde av at hun strekker ut hånden til Trump.

Demokraten bekreftet tirsdag at hun og presidenten ikke har snakket sammen siden oktober, rundt fire måneder siden. Den gang møttes de i forbindelse med et Syria-møte i Det hvite hus. Møtet handlet om at Trumps beslutning om å trekke de amerikanske soldatene ut av det nordlige Syria.

