Pelosi med krast svar til partifellen som ville kaste henne

«Hvorfor klager AOC på at dere ikke har forberedt yngre folk til lederskap?» spurte reporter Leslie Stahl Nancy Pelosi i et intervju på kanalen CBSs program «60 minutes» søndag.

– Jeg vet ikke. Du må spørre henne... fordi vi gjør det, svarte Pelosi.

Alexandria Ocasio-Cortez, kjent som AOC, kom med sin kritikk til lederskapet i partiet i et oppsiktsvekkende intervju med The Intercept i desember i fjor. AOC er ofte omtalt som et av partiets politiske stjerneskudd, og har tydelig plassert seg på venstresida i Demokratene siden hun først ble innvalgt i 2018.

CBS reporter Stahl følger opp med å si at Pelosis svar var «litt krast, nesten avvisende».

– Jeg avviser henne ikke. Jeg respekterer henne. Jeg mener at hun er veldig effektiv. Det samme er mange andre medlemmer av gruppa vår som pressen ikke vier oppmerksomhet. Men de er der og de bygger støtte til det som kommer seinere, fortsatte Pelosi, ifølge nettsida The Hill.

Samlet makta

– Jeg tror vi trenger nytt lederskap i Det demokratiske partiet, sa Ocasio-Cortez i intervjuet i fjor.

Kongressrepresentanten fra New York mente da det var på tide å bytte ut toppdemokratene Pelosi og Chuck Schumer. Men hun medgikk at venstresida i partiet ikke hadde noen konkret plan for hvordan maktvakuumet burde fylles.

Det er ingen gode alternaitver til å ta over for dem, hevdet Ocasio-Cortez. Grunnen er at de sittende lederne har brukt flere år på å samle makta, uten å forberede en ny generasjon til å en dag skulle overta for dem, fortsatte hun.

– Mye av dette handler ikke bare om disse to personlighetene (Pelosi og Schumer. Journ.anm.), men også om de strukturelle endringene disse to har ført med seg med sitt lederskap, sa hun.

Selv partiets mer moderate medlemmer har hatt vansker med å legge fram brukbare alternativer for å utfordre Pelosis lederskap, fortsatte kongressrepresentanten. På Twitter understrekte hun seinere at hun har ment det samme i to år.

Nancy Pelosi og flere av de andre toppdemokratene i Kongressen har alle passert 70. Pelosi fyller 81 år i år. Foto: Erin Scott/Reuters/NTB

70 år gamle Chuck Schumer er påtroppende senatsleder, mens Pelosi (80) nylig ble gjenvalg både som speaker og leder for Demokratene i Representantenes hus. Også Demokratenes flertallsleder Steny Hoyer (81) og innpiskeren James Clyburn (80) ble i november gjenvalgt til sine poster.

Pelosi har ledet partiet i Representantenes hus siden 2003, og har vært speaker 2006–10 og siden 2018. Hun har sagt at dette kan bli hennes siste periode. Venstresida legger heller ikke en plan for det, fortsatte Ocasio-Cortez i intervjuet.

– Så jeg mener at det er noe vi virkelig trenger å tenke på, sa hun.

Ikke første gang

Intervjuet i The Intercept er ikke første gang Ocasio-Cortez har kommet i klinsj med partiets lederskap. I 2019 var det en frykt for at en splid mellom Pelosi og nykommeren AOC kunne utvikle seg til en maktkamp i partiet om veivalget videre.

Da de unge og nyvalgte kvinnelige demokratene Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley i 2019 la fram en egen plan for finansiering av en grenseløsning ved Mexico, ble de avfeid av Pelosi, som ønsket støtte til sitt eget forslag.

– Disse menneskene har sin publikumsgreie og sin twitterverden, men de mangler en faktisk base, sa Pelosi, ifølge NTB.

Ocasio-Cortez svarte blant annet ved å tvitre at «Det du kaller en «publikumsgreier» kalles folkets mening. Og det å kunne påvirke meninger er måten å få til endringer på».

31-åringen har også vært tydelig på at hun håper å kunne trekke Joe Biden i mer progressiv retning, blant annet innen utenrikspolitikk, klimapolitikk og marihuana-politikk.

Alexandria Ocasio-Cortez støttet Vermon-senator Bernie Sanders i Demokratenes primærvalgkamp. Foto: Johannes Eisele/AFP/NTB

Presser for riksrett

AOC er blant politikerne som er krystallklar på at hun mener Donald Trump bør stilles for riksrett etter stormingen av Kongressen forrige uke. Fem personer mistet livet i opptøyene, blant dem en politimann og en kvinne som ble skutt av politiet da folkemengden tok seg inn i bygget.

Mandag ba Pelosi USAs regjering bruke grunnloven for å avsette Trump. Hvis ikke, blir det ny riksrettssak, sa hun. Pelosi bekreftet samtidig at Demokratene jobbet med å utarbeide en ny riksretsstiltale mot Trump. Kort tid seinere la Demokratene fram sin riksrettstiltale mot presidenten.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

