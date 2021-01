– Jeg oppfordrer innstendig myndighetene og befolkningen om å vise stor ansvarlighet for å dempe gemyttene, fremme nasjonal forsoning og beskytte de demokratiske verdiene som det amerikanske samfunnet er bygget på, sa paven under søndagsmessen, som ble kringkastet fra Vatikanet.

Pave Frans sa videre at han ber for de fem som ble drept under onsdagens opptøyer i Washington, og understreket sterkt at voldsbruk ikke er veien å gå. han

– Jeg gjentar at voldsbruk alltid er selvdestruktivt. Ingenting kan oppnås med voldsbruk, men mye kan gå tapt, sa han.

Les også: «Hvem er egentlig menneskene som stormet Capitol Hill?»