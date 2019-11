Stadig nye anklager om seksuelle overgrep i Vatikanet dukker opp. Denne uken sto tre altergrutter fram med sine historier om overgrep.

Dette komer etter at pave Frans torsdag krevde at Facebook, Apple, Google og andre nettverksselskapet straks tar grep for å fjerne porno fra nett og hindre at barn får tilgang.

På en konferanse i Vatikanet for kirkeledere og representanter for de store nettselskapene sa paven torsdag at det ikke lenger er akseptabelt å bare innfri kravene om å overvåke innholdet på nett, skriver NTB.

Han påpekte at teknologien konsekvent ligger flere skritt foran lovverket. Pave Frans vil derfor at selskapene skal påta et moralsk ansvar for å beskytte barn mot det han kalte pornografiens ødeleggende effekt på barns emosjonelle og seksuelle utvikling.

– Det er tvingende nødvendig at investorer og ledere holdres ansvarlig, slik at barns og samfunnets beste ikke blir ofret på profittens alter, sa paven.

Nye anklager om misbruk

To dager senere kom det altså tre nye anklager om seksuelt misbruk i den katolske kirken, skriver The Guardian.

Ifølge den britsiek avisen blir anklagene fremmet i en italiensk TV-program som vil bli vist søndag.

Guttene skal ha blitt misbrukt av to to katolske prester på 80 og 90-tallet da de var mellom 10 og 14 år gamle.

I programmet forteller to av alterguttene, som nå er voksne menn mellom 37 og 40 år, om vedvarende forsøk på seksuelle tilnærmelser fra to av prestene på et ungdomsprogram de begge deltok i. Ifølge Guardian, som har sett programmet, sier en av de tidligere alterguttene: – Han ba meg om å gå opp til rommet hans, sitte på låret hans, og begynte å stryke meg på låret for så å putte en hånd på mine private deler.

Presten skal ha fortsatt med misbruket frem til gutten avviste ham.

Konfrontert

En av de anklagede prestene blir konfrontert i programmet. Ifølge avisen er han anonymisert og angivelig nervøs for å bli besøkt av journalistene. Når presten blir konfrontert med uttalelsene svarer han:

– Nei, det er ikke mulig. Jeg husker ikke... Jeg sier ikke at de lyver, jeg sier at de (alterguttene journ.anmk.) må ha misforstått.

Dette kommer kun to måneder etter at Vatikanet bekreftet at de vil sikte Gabrielle Martnelli (28) for overgep mot flere altergutter som skal være begått i 2012 på et ungdomskurs. Også denne saken ble avslørt av en TV-stasjon i 2017, skriver Guardian.

Den katolske kirke har tidligere uttalt at den vil undersøke nye anklager dersom de fremkommer.

