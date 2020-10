I det private går alarmen nå blant republikanere i Senatet, sier den tidligere republikanske senatoren Jeff Flake. Han er en tydelig Trump-kritiker og gikk ut av Senatet i 2019 etter å ha sagt at han ikke likte utviklingen i det republikanske partiet under president Donald Trump. Men han har fortsatt kontakt med tidligere kolleger, og mange av dem står selv på gjenvalg til Senatet foran valget i november. Republikanerne har i dag flertall i Senatet, men det er usikkert om de vil beholde det.

– De er mer enn litt bekymret fordi det føles som at selv om man går i en ny retning, vil det være for lite og for sent. Det er ødeleggende, sier Flake til The Washington Post.

Både den og andre aviser skriver at det er bekymring blant republikanske politikere før valget i november, og at den ikke er blitt mindre etter debatten tidligere denne uka mellom Donald Trump og Joe Biden, der Trump sjokkerte mange ved å gi en oppmuntrende melding til hvit makt-gruppen Proud Boys.

Skremmes vekk?

Frykten blant enkelte republikanske politikere er at Trump i debatten mot Joe Biden bidro til å skremme vekk nøkkelvelgere som det er viktig å hanke inn de siste ukene foran valget, både gjennom debattopptredenen generelt og uttalelsen om Proud Boys spesielt. Mer enn 30 delstater har allerede igangsatt forhåndsstemming eller begynt å sende ut valgsedler til poststemming.

Under debatten, som var den første duellen mot Biden i valgkampen, ble Trump oppfordret til å ta avstand fra hvit makt-tilhengere og høyreekstreme grupper som Proud Boys, som bare har mannlige medlemmer.

– Proud Boys – stand back and stand by, sa Trump da, noe som kan oversettes som «tre tilbake og stå klare». Det ble oppfattet som en klar oppmuntring av gruppens medlemmer selv. Trump rettet i stedet skyts mot venstreorienterte grupperinger som Antifa.

Kritikk fra partifeller

Trumps uttalelser og motvilje mot å ta avstand fra høyreekstreme grupper har fått flere sentrale republikanere til å reagere mot presidenten for andre gang på kort tid, påpeker The New York Times. For kort tid siden vekket Trump også oppsikt ved nok en gang ikke å love at det vil være en fredelig overdragelse av makt dersom han taper valget.

Senator Mitch McConnell, republikaner og flertallsleder i Senatet, har sagt det er «uakseptabelt ikke å fordømme hvit makt-aktivister», men uten å kritisere Trump ved navn. Senator Lindsey Graham sier Trump bør «gjøre det klart at Proud Boys er en rasistisk organisasjon som står for det motsatte av amerikanske idealer».

Kritikken fra republikanere beskrives samtidig som forsiktig, og enkelte har valgt ikke å uttale seg. Mange anser det som viktig å holde seg inne med Trump slik at man kan framstå som et samlet parti og at de er lojale til presidenten, som er svært populær hos dem som støtter ham. Samtidig er det en balansegang her: Skal Republikanerne klare å nå ut til sentrumsvelgere på vippen, bør mange republikanere heller ikke knyttes for tett til Trump.

Forstadshusmoren

Det er særlig de såkalte forstadsvelgerne det kjempes om i mange stater foran valget. Mens Trump kapret mange av disse i valget i 2016, gikk mange av dem tilbake til Demokratene i mellomvalget for to år siden. Særlig er kvinnene trukket fram som viktige velgere å hanke inn her, for begge partier. Da må man snakke om det som opptar disse velgerne, er tankegangen.

– Dersom «forstadshusmoren» han snakker om virkelig er det viktige, er det vanskelig å tro at han ikke gikk feil vei i hennes øyne, sier tidligere Tennessee-guvernør Bill Haslam om Trump etter debatten.

Trump-rådgivere mener han i neste debatt bør la Biden snakke mer, i stedet for å avbryte stadig vekk, slik at Biden selv kan gjøre blundere som kan svekke ham.

«Stolte gutter»

Onsdag, dagen etter debatten, sa Trump til pressen at han ikke kjenner til Proud Boys.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er. Jeg mener, du må gi meg en definisjon, for jeg vet virkelig ikke hvem de er. Jeg kan bare si at de må tre tilbake. La politiet gjøre jobben sin, sa Trump.

En stolt gutt: Et av medlemmene i Proud Boys under et arrangement i Portland nylig. «Gud, våpen, Trump 2020» står det på t-skjorten. Foto: Reuters/NTB

Proud Boys er en gruppe som ble startet i 2016 av ytre høyre-aktivisten Gavin McInnes, som står bak gatevold rettet mot særlig venstreradikale grupperinger. Gruppen mener menn, særlig hvite menn, og vestlig kultur er truet, og kaller seg «vestlige sjåvinister», men det er ikke bare hvite menn som er medlemmer.

I dag ledes gruppen av Enrique Tarrio. Medlemmene har ofte svarte og gule Fred Perry-trøyer og sees gjerne med capser med påskriften Make America Great Again. Både Facebook, YouTube, Instagram og Twitter har forbudt gruppen på sine plattformer.

