Vil mange nok republikanske senatorer bli tungen på vektskålen og stemme for å innkalle Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, som vitne i rikrettssaken? Det er spørsmålet før Senatet senere denne uka, trolig fredag, skal stemme over spørsmålet om hvorvidt det skal kalles inn vitner i saken.

Flere republikanske senatorer er på gli og kan følge republikanske Mitt Romney, som mandag sa at han ønsker at Bolton skal vitne. Det trengs kun fire republikanske senatorer i tillegg til alle demokratene i Senatet dersom det skal bli flertall for å kalle inn vitner i riksrettssaken mot Donald Trump, siden det er 53 republikanere og 47 demokrater i Senatet.

Den republikanske senatoren Mitt Romney. Foto: NTB scanpix

– Jeg tror det er stadig mer sannsynlig at andre republikanere vil stille seg bak de av oss som mener vi bør høre fra John Bolton, sa senator Mitt Romney, som var republikanernes kandidat i presidentvalget i 2012, men tapte for Barack Obama.

Bokbombe

Det er forhåndsopplysninger fra en kommende bok fra John Bolton som nå potensielt kan føre til en ny vending i riksrettssaken mot Trump, som nå behandles i Senatet.

Boltons bok kommer først i mars, men The New York Times skrev søndag kveld at boka inneholder påstander om at Trump i august 2019 sa til Bolton at han ønsket å fortsette å holde tilbake 391 millionar dollar i militærbistand til Ukraina inntil Ukraina bidro til etterforskning av demokrater, inkludert den demokratiske politikeren Joe Biden og hans sønn.

Bolton var på det tidspunktet fortsatt nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump. Han sluttet i jobben i september 2019.

Det er denne saken som er utgangspunktet for riksrettssaken mot Trump, der presidenten blant annet er anklaget for maktmisbruk.

– Det går rett i kjernen av anklagene mot presidenten, sier minoritetsleder i Sentatet, demokratiske Chuck Schumer, om påstandene fra Boltons bok.

Trump slo umiddelbart tilbake mot Bolton da opplysningene om boka ble kjent.

– Jeg fortalte ALDRI John Bolton at bistanden til Ukraina var knyttet til etterforskningen av Demokratene, deriblant Biden-familien, tvitret Trump.

På vippen

Det har lenge vært usikkert om Senatet vil kalle inn nye vitner i saken mot Trump, men det har ligget an til at det ikke vil skje, siden republikanske ledere i Senatet har støttet Det hvite hus og avvist dette. Republikanerne ønsker at riksrettssaken skal gå unna så raskt som mulig, helst før Trumps tale om rikets tilstand 4. februar. Med vitneinnkallinger vil saken pågå lenger og potensielt være skadelig for Trump, avhengig av hva som kommer ut av det.

Men demokrater tror nå kanskje dynamikken har endret seg, og har økt presset mot republikanske senatorer som kan være på vippen.

Så langt er det senator Mitt Romney som har vært mest tydelig blant republikanerne på at han ønsker vitner. Han har samtidig sagt at dersom Bolton skal vitne mot Trump, bør det også innkalles vitner til Trumps forsvar.

Men også senator Lindsey Graham, som regel en trofast Trump-alliert, har antydet at han mener Bolton kan være et «relevant» vitne. Også republikansk senator Susan Collins sier detaljene fra Boltons bok styrker argumentet for vitner og har «ført til en rekke samtaler mellom mine kolleger», skriver The New York Times. En annen republikansk senator, Lisa Murkowski, sier hun er nysgjerrig på hva Bolton har å fortelle.

Vil stille

Andre republikanere mener utdraget fra Boltons bok ikke endrer noe, og er enig med Trump i at Bolton har skrevet dette bare for å selge mange bøker.

Bolton har tidligere sagt at han vil stille dersom Senatet innkaller ham som vitne.

Dersom et flertall i Senatet bestemmer seg for å kalle inn vitner, vil det være en seier for Demokratene. Men det vil likevel være svært langt derfra til at Trump blir dømt i riksrett. Det trengs to tredels flertall for at presidenten skal bli dømt og avsatt. Det regnes som lite sannsynlig at så mange republikanske senatorer vil stemme mot Trump.

