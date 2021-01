– Det republikanske partiet er nøkkelaktøren her. Politikk er allianser. Partiet kan fjerne Trump slik partiet fjernet Nixon i 1974. Trumps jerngrep om velgermassen er svekket nå, så nå kan partiet gripe sjansen. De har jo privat ønsket det i mange år, sier Hilmar Mjelde, statsviter med spesialkompetanse på amerikansk politikk ved Norce forskningssenter, til Dagsavisen.

Vender seg mot

Republikanske støttespillere av Donald Trump både i Kongressen og i hans team i Det hvite hus har nå begynt å vende seg mot presidenten, etter de ekstraoridnære hendelsene de siste døgnet i Washington:

* Flere i administrasjonen og teamet i Det hvite hus har trukket seg eller vurderer å gjøre det.

* Personer i administrasjonen snakker ifølge amerikanske medier om å bruke det 25 grunnlovstillegget som kan avsette presidenten før 20. januar.

* Samtidig mener flere demokrater at Donald Trump må stilles for riksrett etter opptøyene i Washington onsdag. Enkelte republikanere, som ikke går offentlig ut, støtter dette. – Han bør stilles for riksrett og fjernes, sier en republikansk politiker til CNN.

Blant personene som har trukket seg er nestlederen i det nasjonale sikkerhetsrådet til Det hvite hus, Matt Pottinger. Også den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O'Brien, som er en av Trumps toppmedarbeidere, vurderte torsdag å trekke seg, ifølge CNN. Stabssjefen til førstedame Melania Trump, Stephanie Grisham, har trukket seg med umiddelbar virkning. Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Matthews, har også trukket seg.

Presset Trump

Likevel er det fortsatt veldig usikkert hva som vil skje videre rundt Trump.

En sterkt presset Donald Trump kunngjorde torsdag at det vil bli en ryddig maktovertakelse 20. januar.

«Selv om jeg er totalt uenig i utfallet av valget, og jeg har faktaene på min side, vil det være en ryddig overtakelse 20. januar», skrev Trump i sin erklæring.

Han sa dermed for første gang at han vil ha en fredelig overtakelse, samtidig som han gjentok sine falske påstander om at valgresultatet er resultat av juks, og indikerte at han ikke har tenkt å forsvinne i kulissene.

«Jeg har alltid sagt at jeg vil fortsette vår kamp til å sikre at bare lovlige stemmer blir telt. Selv om dette avslutter den beste («greatest», red. anm.) førsteperioden i presidenthistorien, er det bare begynnelsen på vår kamp for å gjøre Amerika flott igjen», skriver Trump.

Uttalelsen kom like etter at Kongressen torsdag, mange timer på overtid, formelt godkjente Joe Bidens valgseier, etter å ha blitt avbrutt av inntrengere onsdag.

Hilmar Mjelde sier erklæringen er typisk for Trump.

– Dette er et mønster. Når Trump får massiv kritikk, gjør han en mild og utroverdig retrett. Den ekte Trump er twitter-Trump og den Trump vi så på folkemøtet onsdag, sier Mjelde.

Trump talte onsdag for tusenvis av tilhengere som var møtt opp i Washington D.C. for å protestere mot valgresultatet. Her kunngjorde han at han ikke vil gi seg eller erklære nederlag. Litt senere var mange av dem på vei inn i kongressbygningen, en hendelse ingen har sett noe lignende av i amerikansk historie.

Forsøkes avsatt?

Spørsmålet er likevel om Trump vil bli forsøkt fjernet allerede.

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret. Men det vil innebære at visepresident Mike Pence og et flertall i regjeringen stemmer for å fjerne Trump.

Trump hadde lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier, men Pence sa han ikke har myndighet til å gjøre det. Da ble Pence åpent kritisert av Trump på Twitter, der han sa at hans egen visepresident «ikke hadde mot». Pence skal ha blitt «svært opprørt» over dette, sier den republikanske senatoren Jim Inhofe til CNN.

Visepresident Mike Pence skal ha blitt svært opprørt over Trumps offentlige kritikk av ham. Foto: AP/NTB

Om det blir riksrettsak mot Trump og han dømmes, kan Senatet stemme for å diskvalifisere Trump til å stille igjen som presidentkandidat om fire år.

– Det er saklig grunn til å avsette ham gjennom riksrett eller 25. grunnlovstillegg, mener Hilmar Mjelde.

– Han er blitt den type autoritær og illiberal president anti-føderalistene fryktet under grunnlovsdebatten fra 1787 til 1789. Etter mitt syn er Kongressen etisk forpliktet til å fjerne ham av hensyn til demokratiet og allmenn lov og orden, sier Mjelde.

– Han er ikke strategisk

En normal overgang til Biden blir det uansett ikke, påpeker Mjelde, selv om Trump nå sier det skal være en «ryddig overgang».

– Toget for fredelig overgang er gått. Overtakelsen er det som skjer fra valget til innsettelsen. Trump har motarbeidet overgangen, forgiftet den politiske atmosfæren og forsøkt seg på selv-kupp. Han har allerede gjort en betydelig, men på sikt reverserbar skade på det amerikanske demokratiet, sier Mjelde.

I erklæringen sin indikererer Trump at han ikke har tenkt å tre ned fra den politiske scenen.

Mjelde mener det er umulig å si om Trump igjen vil prøve å bli president.

– Han er impulsiv og ser alltid situasjonen an. Han er ikke strategisk. Andre ledere vil tre frem i partiet i årene fremover, selv om Trump ønsker å være en slags eksilpresident, mener han.

Trump-venn: – Nok er nok

Fordømmelsene har strømmet til fra verden over etter inntrengningen i Kongressen og Trumps manglende vilje til å ta full avstand fra det som skjedde. I sin videobeskjed onsdag ba Trump uromakerne om å gå hjem, samtidig som han sa han «elsket dem» og fortsatte snakket om at valget var juks.

Presidenten ble natt til torsdag fratatt tilgangen til sine konti på både Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube og Facebook.

Spørsmålet nå er i hvor stor grad republikanske politikere er villig til å vende seg mot Trump, etter at de fleste lojalt har stilt seg bak presidenten, fordi han har «eid» partiet: Har det som har skjedd det siste døgnet ført til en «oppvåkning» i partiet slik at flere vender seg mot Trump og «trumpismen»?

Flere av republikanerne i Kongressen som hadde planlagt å motsette seg godkjennelse av valgstemmene som godkjente Biden som president, ombestemte seg etter onsdagens hendelser, mens en mindre gruppe, blant annet den profilerte republikaneren Ted Cruz, sto fast ved det.

Nok er nok, sa Lindsey Graham, som har vært en lojal Trump-støttespiller. Foto: AP/NTB

En av de lojale Trump-støttespillerne i partiet, Lindsey Graham, har nå trukket opp en grense. Han fordømmer opprøret og ba Kongressen sertifisere Joe Bidens valgseier, som han mener er den rettmessige vinner av valget.

– Alt jeg kan si er: Ikke regn med meg. Nok er nok, sa senator Graham i Senatet.

