Straks etter at partene hadde kunngjort våpenhvile på hvert sitt hold fredag, ønsket FN avtalen velkommen.

– De to initiativene har skapt håp om en fredelig politisk løsning i den langvarige libyske krisen, en løsning som vil bekrefte det libyske folkets ønske om å leve i fred og verdighet, sier Stephanie Williams, fungerende leder for FN-oppdraget i landet.

FN ber også om at alle utenlandske styrker og leiesoldater blir utvist fra landet.

Ber om demilitarisering

Våpenhvilen ble først kunngjort av lederen for den FN-anerkjente regjeringen i Tripoli, Fayez al-Sarraj. Like etter kom en tilsvarende erklæring fra Aguila Saleh, talsmann for nasjonalforsamlingen med base øst i landet. Forsamlingen er alliert med opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftar hadde fredag ettermiddag ennå ikke kommentert kunngjøringene.

Regjeringen og nasjonalforsamlingen ber også om en demilitarisering av den strategisk viktige byen Sirte og Jufra-området sentralt i landet.

Sirte, som er inngangsporten til noen av landets viktigste oljeterminaler, er i dag kontrollert av Haftars styrker. Partene vil at det skal utplasseres en politistyrke som skal sørge for sikkerheten i de demilitariserte områdene.

Vil ha slutt på oljeblokade

Begge parter ber også om at oljeblokaden, som ble iverksatt av Haftars styrker tidligere i år, blir opphevet. Oljeinntektene skal etter planen settes inn på en bankkonto som tilhører landets nasjonale oljeselskap utenfor Libya.

Ifølge statsminister Fayez Sarraj skal det holdes valg på ny nasjonalforsamling og president i mars neste år.

Våpenhvilen blir inngått samtidig som partene i Libya har vært under sterkt internasjonalt press for å få avsluttet den kaotiske stedfortrederkrigen, som involverer en rekke utenlandske makter. Frykten har vært stor for en videre opptrapping.

Forverring under offensiv

Den tosidige våpenhvilen blir inngått over to måneder etter at styrker knyttet til Tripoli-regjeringen gjenerobret kontrollen over flere områder ved hovedstaden.

Dermed ble Haftars styrker drevet på defensiven. De har siden april i fjor forsøkt å ta kontroll over hovedstaden, noe som har kostet et ukjent antall sivile livet.

En rekke land har involvert seg i krigen i Libya. Blant dem Tyrkia, som støtter regjeringen i Tripoli, og Egypt, som støtter Haftar.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ønsket fredag våpenhvilen og «stansen i militære operasjoner i hele Libya» velkommen i en Twitter-melding.

Kaos siden 2011

De to maktbastionene i Libya har i praksis vært i krig siden Sarrajs regjering ble dannet i desember 2015.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

