I en dyrepark i England, næremere bestemt Lincolnshire Wildlife Park, har det foregått mye grovt språk. Ikke bare balnt besøkende, men også fra de som bor der.

En gruppe papegøyer i dyreparken måtte settes tilbake i isolasjon da de alle begynte å banne til besøkende.

De fem afrikanske grå papegøyene ble adoptert av Lincolnshire Wildlife Park 15. august og satt i et rom sammen.

Og hva gjør man isolert i et lite rom? Jo, man slår av en «prat».

Papegøyene brukte tiden sin isolert til å lære hverandre banneord og det mange vil kalle et grovt språk.

Personalet i parken syntes dette var artig, men papegøyene måtte rett og slett tilbake i isolasjon da de bannet til besøkende, skriver Mirror.

Det er ikke uvanlig at papegøyer banner, som vi kan se i denne videoen:

Lest denne?: Spekkhogger som sørget 17 dager over sin døde kalv er blitt mor igjen

Komisk

Steve Nichols, administrerende direktør i Friskney-parken, sa at fuglene ble satt i en «time out».

Men han kunne også fortelle at det slettes ikke er uvanlig med litt grovt mål fra papegøyer.

– Nå og da får du en som banner, og det er alltid morsomt. Vi synes det er komisk når de banner til deg, sa han til Lincolnshire News.

Siden parken adopterte flere fugler samtidig ble disse satt i isaolasjon sammen. Og når en av dem banner, så følger gjerne flere etter.

– Jo mer de banner, jo mer ler du vanligvis, noe som får dem til å banne igjen, forklarere Nichols til Lincolnshire News.

Innen 20 minutter etter at de var plassert ute i parken, kom det klager om at papegøyene bannet til besøkende.

– Vi syntes det var veldig morsomt og gjestene syntes det var gøy – de var ikke noe problem i det hele tatt. Men vi ble litt bekymret fordi vi sto foran en helg og da kommer det mange barn, sa Nichols.

Parksjef Nichols sa at afrikanske grå papegøyer er spesielt dyktige i å lære seg «språklige» lyder.

Planen nå er å slippe de fem fuglene ut i separate områder, slik at de ikke skal oppmuntre hverandre til videre banning.

Les også: Drept av sin egen løve, som han holdt i bur i bakgården

Beyoncé

Parken har også skapt overskrifter over hele verden etter at en video av Chico, en papegøye i parken, som sang Beyonces «If I were a boy» ble en hit på nettet.

Nichols sa at folk har kommet for å se Chico og deretter hørt om papegøyene med grovt mål, noe som betyr at begge har vært bra for virksomheten.

– Men det er ganske rart å se folk stå og banne mot fugler i håp om at de skal repetere banningen tilbake til dem, sier Nichols.

– Vi er blitt en «voksen» par, spøkte han.

Lest denne?: Fant råtnende lik av tigre, løver og pumaer i ødelagt fryser