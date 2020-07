Påbud om munnbind i stadig flere europeiske land

Flere land i Europa er bekymret for nye, store smitteutbrudd etter at smittetallene har økt den siste tiden, noe som har ført til at mange har innført strengere restriksjoner.

Storbritannia er det siste europeiske landet til å stramme inn på reglene om munnbind. Fra fredag må briter bruke munnbind i butikker, banker, kjøpesentre og på transportknutepunkter, skriver BBC. Briter risikerer bøter på opp til 100 pund dersom de ikke overholder reglene.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler bruk av munnbind i flere sammenhenger. EU oppdaterte sine råd tidligere denne uken og anbefalte blant annet bruk av munnbind på tog og annen kollektivtransport.

WHO anbefaler at folk bruker munnbind når det er vanskelig å holde fysisk avstand til andre.

Frankrike strammer inn

I Frankrike har det blitt registrert en stor økning i antall smittetilfeller den siste tiden, noe som har ført til at regjeringen gjorde det obligatorisk å bruke munnbind på alle offentlig steder innendørs. På torsdag hadde landet registrert landet 1.000 nye smittetilfeller det foregående døgnet.

Helsemyndighetene i Frankrike har fastslått at smittetallene har økt den siste tiden blant annet fordi franskmenn ikke lenger bryr seg like mye om å holde avstand.

I Spania har flere regioner fulgt Catalonia, som har innført obligatorisk bruk av munnbind på alle offentlige områder. Ifølge El Pais er det nå bare Kanariøyene og Madrid som ikke har innført slike påbud.

Sjefen for helsemyndighetene i Madrid, Enrique Ruiz Escudero, sa på en pressekonferanse torsdag at de for øyeblikket ikke vil innføre obligatorisk bruk av munnbind på alle offentlige områder, ifølge El Pais.

Nye regler

Belgia innførte onsdag denne uken obligatorisk bruk av munnbind på markeder utendørs og i travle handlegater, opplyste statsminister Sophie Wilmès.

De nye reglene trer i kraft lørdag og kommer som følge av økt smittespredning etter at landet lettet på restriksjonene. Det var allerede påbudt med munnbind i butikker, kinoer, museer og religiøse steder i Belgia. Myndighetene forbyr også fra lørdag ansamlinger på flere enn 10 mennesker.

Landet hadde registrert 184 nye smittetilfeller daglig i gjennomsnitt den foregående uken, noe som var en stor økning fra tidligere.

Østerrike sliter

Fra fredag må også folk i Østerrike bruke munnbind på flere offentlige steder, blant annet i butikker, bankfilialer og postkontorer, opplyste myndighetene tirsdag denne uken.

Det var allerede påbudt med munnbind på offentlig transport og på apotek, tiltak som ble innført da landet stengte ned tidligere i år.

– Vi merker at smittetallene i Østerrike stiger igjen, sa statsminister Sebastian Kurz.

Østerrike har registrert rundt 20.000 smittetilfeller og 710 dødsfall. På mandag oversteg tallet på smittede og sykehuspasienter 100, for første gang siden slutten av mai.

Strammer inn i Tsjekkia

Det har også i Tsjekkia vært en negativ smitteutvikling den siste tiden. Myndighetene har påbudt bruk av munnbind på blant annet konserter og sportsarrangementer.

Fra mandag begrenses antall personer som kan samles innendørs, til 500.

I de nordlige delene av Tsjekkia som grenser til Tyskland, blir det obligatorisk med munnbind på blant annet gamlehjem og apoteker.

Ingen anbefalinger i Norge og Sverige

Folkehelseinstituttet i Norge har ikke gått ut med noen anbefaling om bruk av munnbind.

– Ut fra dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen, heter det i deres råd.

Flyselskapene SAS og Norwegian har likevel innført krav om munnbind om bord.

Ifølge Folkhälsomyndigheten i Sverige er ikke munnbind nødvendig i vanlige situasjoner i samfunnet. De mener det er bedre å holde avstand og være nøye med å vaske hendene.