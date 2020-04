På Færøyene koronatester de mennesker med utstyr laget for fisk. Det funker glitrende

– Om det er en prøve fra en laks eller en prøve fra et menneske, metodemessig er det likegyldig, sier Debes Hammershaimb Christiansen til danskenes «NRK», DR.

Han er genetiker, og jobber i mattilsynet på Færøyene. Allerede i januar, lenge før de fleste europeiske land bekymret seg stort over covid-19-viruset skulle komme hit, fikk han en lur idé.

Lakseepidemi

Til DR forteller han om en influensaepidemi som for rundt tjue år siden rammet lakseoppdrettsindustrien på Færøyene hardt. Rundt nitti prosent av laksen døde. Dermed kjøpte færøyske styresmaktene inn masse testutstyr, og påla oppdrettsnæringen å kjøre omfattende tester på alle anleggene.

I dag er lakseviruset vekk, men fiskene testes jevnlig.

– Det er faktisk det samme utstyret vi bruker i dag, sier Hammershaimb Christiansen til DR.

Og da altså til å teste mennesker, ikke laks, for koronaviruset, covid-19.

Smittesporing

Da koronaviruset nådde Færøyene, satte myndighetene på øyene i gang omfattende smittesporing. Det betyr masse testing, med laksetestutstyret Debes Hammershaib Christiansen og resten av det færøyske mattilsynet allerede hadde gjort klart.

– Debes fikk rett, det ble en pandemi. Vi er veldig glade for at han satte opp analysefascilitene slik at vi var klare da det nådde oss, sier Shahin Gaini, som er spesiallege ved sykehuset Landshospital på Færøyene, også han til DR.

Mange testet

Så langt er rundt 8,3 prosent av folket på Færøyene testet. Til sammenligning er 0,4 prosent av folket i Danmark, som Færøyene er en selvstyrt del av, testet.

I Norge er rundt 1,75 prosent av befolkningen testet per 31. mars.

Eller for å si det på en annen måte:

* Færøyene har testet nesten over 7800 personer per 100.000 innbyggere.

* Island har testet rundt 4100 personer per 100.000

* Norge har testet rundt 1600 per 100.000

* Danmark har testet rundt 370 per 100.000

* og Sverige har testet rundt 245 per 100.000 innbyggere.

(Alle tall fra DR, som har hentet dem fra de respektive landenes folkehelseinstitutt)

Mange i karantene

For Færøyenes del har den omfattende testingen betydd at mange havnet i karantene før de rakk å smitte andre. Mange av de som testet positivt på at de var smittet med covid-19 hadde svake eller ingen symptomer, og ville neppe trodd de var smittefarlige om det ikke var for testen, påpeker fagpersonene på Færøyene.

Da en barnehageansatt i Færøyenes neststørste by, Klaksvik, testet positivt, ble for eksempel hundre personer satt i fjorten dagers karantene, og selv testet.

At Færøyene har testet så stor del av befolkningen, betyr også at de sitter på kunnskap om utbredelse og symptomer som vil kunne komme forskningen til gode.