På få dager har Vietnam gått fra å være et virusfritt paradis til full panikk

Vietnam hadde så få tilfeller av koronasmitte at hver pasient var kjent av et nummer: Pasient 17 brakte viruset tilbake fra Europa etter den første bølgen av smittetilfeller fra Wuhan. Pasient 91, en britisk pilot, døde nesten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Et nytt nummer har blitt en uvelkommen markør i landet.

Pasient 416

Pasient 416, en 57 år gammel mann i sentrum av Danang, testet positivt for koronavirus i forrige uke etter mer enn tre måneder uten nye smittetilfeller i det sørøstasiatiske landet.

I løpet av noen få dager har totalt 47 personer knyttet til Danang testet positivt, noe som signaliserer starten på en tredje, uoppsporbar og mer bekymringsverdi bølge av ismittetilfeller i et landet som gjenåpnet raskere enn de fleste i verden, med tillit til at de hadde sklart å ta knekken på viruset.

Bølgen har spredd seg til seks byer og provinser på seks dager, inkludert Hanoi, Ho Chi Minh City og Central Highlands.

Nesten alt var som før pandemien

Vietnams statsminister, Nguyen Xuan Phuc, smalt knyttneven i bordet under et møte onsdag, der han advarte om at hele landet nå risikerer smitte, skiver Reuters.



– Alle, inkludert helsearbeidere, hadde senket skuldrene måneder før gjeninnføringen av viruset, sa Truong Huu Khanh, leder for avdelingen for smittsomme sykdommer ved Nhi Dong I sykehus i Ho Chi Minh City, til Reuters.



– Folk sluttet å bruke masker i offentligheten, og noen helsearbeidere ga ikke nok oppmerksomhet til saker med høy risiko, la Khanh til.

Kampen mot koronaviruset i Vietnam var på et tidspunkt så velykket at barer, restauranter og hoteller hadde åpt igjen med minimale sosiale avstandstiltak på plass. Nesten alt var som før pandemien. I begynnelsen av juli steg antallet innenlandspassasjerer til og med med 27 prosent sammenlignet med året før, ifølge statlige medier.

Første smittetilfelle siden april

Vietnams utbrudd har vært under kontroll, takket være et aggressivt kontaktsporingssystem og et sentralisert karanteneprogram, som hadde holdt antallet koronasmittede under 500, med null dødsfall.

Men idyllen begynte å gå i oppløsning da pasient 416 dro til et lokalt sykehus i Danang med hoste og feber. Den siste personen som testet positivt for viruset før ham, var en 16 år gammel jente i april.

– Vi handlet raskt og voldsomt i mars, men viruset sprer seg fremdeles over hele verden. Vi kan ikke senke sluldrene. Denne tredje bølgen er et resultat av vår selvtilfredshet, sa Khanh til Reuters.

Pasient 416 fikk i utgangspunktet diagnosen lungebetennelse, ifølge Vietnams helsedepartement, og testet ikke positivt for koronaviruset før 23. juli. Noen dager før hadde han besøkt andre sykehus i Danang for å hjelpe sin eldre mor, og deltatt på en fest og et bryllup.

Pasient 449

Opprinnelsen til utbruddet i Danang er uklart. Nyhetene om at pasient 416 var smittet førte til masseutflytting av over 80.000 turister fra det populære feriestedet. Torsdag sa myndighetene i Hanoi at de ville starte massetesting av 20.000 av de turistene som hadde kommet tilbake til hovedstaden, da Vietnams menneskedrevne kontaktsporingssystem ble omdisponert.



Noen av de siste tilfellene, inkludert pasient 449, en amerikansk statsborger med base i Danang som ser ut til å ha utviklet symptomer i midten av juni, indikerer at viruset har spredd seg gradvis i byen i flere uker. Det var ikke klart da pasient 449, som Vietnams helsedepartement sa at led av kronisk lungebetennelse, ble testet for viruset. Han ble behandlet for koronalignende symptomer på tre forskjellige sykehus før han testet positivt ved et fjerde sykehus i Ho Chi Minh City.

Har fullført 430.000 tester

Helsedepartementet sluttet å publisere testdata i midten av mai, da 260.000 tester hadde blitt utført. Mandag sa departementet at det hadde fullført 430.000 tester siden pandemien begynte, noe som indikerer at testingen fortsatte å øke da tusenvis av utenlandske vietnamesere som vendte snuten hjemover, ble satt i karantene.

Selv om de to smittetilfellene, pasient 416 og pasient 449, ikke er offisielt knyttet til hverandre, har regjeringen de siste dagene kommet med flere sterkt formulerte uttalelser om ulovlig innvandring, noe som indikerer at kilden til de nye smittetilfellene kan ha kommet fra utlandet.



– Jeg tror det smittebølgen kommer av en gjeninnføring av viruset andre steder, en gang i løpet av de siste to månedene, men hvordan, når eller hvor forblir helt spekulativ for tiden, sa Guy Thwaites, direktør for Oxford University Clinical Research Unit i Ho Chi Minh City, til Reuters.



– Det som nå har skjedd i Vietnam var nesten uunngåelig. Det er nesten umulig å isolere et helt land fra en global pandemi. Smittetilfeller vil kunne oppstå uansett, la Thwaites til.