2010: Jordskjelv på Haiti og vulkanutbrudd på Island

Januar: Et jordskjelv med styrke 7,3 rammet Haiti. Det er knyttet usikkerhet til hvor mange som døde, men det anslås at mellom 250.000 og 316.000 mennesker mistet livet. Foto: Gregory Bull/NTB scanpix

Les også: Haitis hovedstad lagt i grus etter voldsomt jordskjelv

Mars og april: Vulkanen Eyjafjallajökull på Island har flere utbrudd. I dagene og ukene som følger, lammer askeskyer flytrafikken i Europa. Foto: Halldor Kolbeins/NTB scanpix

Les også: EU: – Askeskyen har ført til milliardtap

Andre hendelser:

April: Oljeplattformen Deepwater Horizon eksploderer i Mexicogolfen. Den synker etter to dager og fører til det verste oljeutslippet i USA noensinne.

Oktober: Nobelkomiteen kunngjør at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo er årets fredsprismottaker.

Oktober: 33 gruvearbeidere reddes ut etter 69 dager, 700 meter under bakken i Chile.

2011: Tsunami i Japan og Den arabiske våren starter

Mars: Et kraftig jordskjelv blir etterfulgt av en tsunami i det nordøstlige Japan. Nærmere 16.000 mennesker dør, og en reaktor ved atomkraftverket Fukushima-Daiichi blir ødelagt og store mengder radioaktivt avfall lekker ut.Foto: Jiji press/NTB scanpix

Les også: Reportasje fra Japan: Etter katastrofen

Januar: Omfattende uroligheter bryter ut i Tunisia, i det som blir starten på Den arabiske våren. Strømningene når også Egypt, Jemen, Libya og Syria. I februar feirer flere titalls tusen demonstranter på Tahrirplassen i Kairo etter president Hosni Mubaraks avgang. Foto: Amr Abdallah Dalsh/NTB scanpix

Les også: Opptøyer i Kairo: – Den arabiske våren er ikke over

Andre hendelser:

Mars: Protestene mot regimet i Syria starter.

Mai: Al-Qaidas leder Osama bin Laden blir drept av amerikanske soldater i Pakistan.

Oktober: Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi blir pågrepet og drept i byen Sirte. Opprørere med luftstøtte fra NATO hadde da styrtet Gaddafis regime.

2012: To presidentvalg og Malala blir skutt

November: Xi Jinping tar over som president i Kina. I 2018 avskaffes begrensingen på hvor lenge en president kan sitte. Foto: Mark Ralston/NTB scanpix

Les også: Xi Jinping kan bli president på livstid

Oktober: Den pakistanske 14-åringen Malala Yousafzai blir skutt i hodet av talibanopprørere mens hun er på vei til skolen. Foto fra 2013: Susan Walsh/NTB scanpix

Les også: Malala: – Har drømt om å reise hjem

Andre hendelser:

Januar: Det italienske cruiseskipet Costa Concordia går på grunn og kantrer i Middelhavet. 32 mennesker mister livet.

Juni: Den moderate islamisten Mohamed Mursi vinner presidentvalget i Egypt. Han blir avsatt av hæren i juli 2013.

November: Barack Obama blir gjenvalgt til president i USA.

2013: Mandela dør, angrep i Kenya og Algerie

Flere prominente statsledere dør:

Mars: Venezuelas president Hugo Chávez, 58 år gammel.

April: Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher, 87 år gammel.

Desember: Frigjøringshelten og landsfaderen Nelson Mandela, 95 år gammel. Foto fra 2010: Debbie Yazbek/NTB scanpix

Les også: Fra Sør-Afrika: Tok farvel der Mandela hilste sitt folk

September: 62 sivile og fem soldater blir drept i et angrep mot kjøpesenteret Westgate i Kenyas hovedstad Nairobi. Angrepet varer i fire dager, og ekstremistgruppa al-Shabaab tar på seg ansvaret. Foto: Goran Tomasevic/NTB scanpix

Les også: Skremmer turistene

Andre hendelser:

Januar: Terrorister angriper gassanlegget In Amenas i Algerie. 38 utenlandske gisler, deriblant fem norske Statoil-ansatte, blir drept.

April: To bomber eksploderer nær mållinjen for maratonløpet i Boston. Tre tilskuere blir drept og over 200 mennesker skadd.

November: Nærmere 7.000 mennesker mister livet eller er savnet etter at tyfonen Haiyan treffer Filippinene.

2014: Krim-halvøya og ebola

Uroen i Ukraina starter i februar. 17. mars erklærer den selvutnevnte regionalforsamlingen på Krim-halvøya løsrivelse fra Ukraina. Dagen etter annekterer Russland Krim-halvøya. I mai vinner provestlige Petro Porosjenko presidentvalget i Ukraina. I juli blir Malaysia Airlines' rute MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur skutt ned over Øst-Ukraina. Alle de 298 om bord dør og prorussiske separatister anklages for å ha skutt flyet ned. Foto av proeuropeiske demonstranter i Kiev: Vasily Fedosenko/NTB scanpix

Les også: Frykter vinteren i Øst-Ukraina

Ebolaepidemien i Vest-Afrika sprer seg. Fram til Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer at utbruddet er slutt i 2016, dør 11.323 mennesker; flest i Liberia, Sierra Leone og Guinea. Foto: Jerome Delay/NTB scanpix

Les også: Ebola-frykten tilbake: Viruset sprer seg i Kongo

Andre hendelser:

Mars: Malaysia Airlines' rute MH370 tar av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing. Flyet forsvinner underveis og er ennå ikke funnet.

April: Islamistgruppa Boko Haram bortfører 276 tenåringsjenter fra en kristen skole i Chibok i Nigeria.

Juni: Ekstremistgruppa IS tar kontroll over den irakiske byen Mosul. I september erklærer USA krig mot IS, og den USA-ledede koalisjonen gjennomfører de første luftangrepene mot IS-mål i Irak tre dager seinere.

Juli: Israel innleder en militæroffensiv mot Gazastripen. En våpenhvile trer i kraft etter sju uker. 1.473 sivile palestinere er da drept, ifølge FN. På israelsk side er seks sivile drept.

Oktober: Jens Stoltenberg overtar som NATOs generalsekretær.

2015: Flyktningkrise og terror

September: Den syriske treåringen Alan Kurdi blir funnet druknet på en strand i Tyrkia. Bildet vekker sterke følelser verden over. Flyktningkrisa i Europa når nye høyder. Foto: Nilufer Demir/NTB scanpix

Les også: – Håpet om Europa er slukket

Syriske migranter prøver å krysse inn i Ungarn fra Serbia. Foto: Bernadett Szabo/NTB scanpix

Januar: Terrorangrepene mot satirebladet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i Paris. Til sammen blir 17 mennesker drept. I november blir 130 mennesker drept i angrep flere steder i Paris. IS hevder å stå bak. Foto: Salvatore Di Nolfi/NTB scanpix

Les også: Charlie Hebdo-forlegger: Intoleransen øker

Andre hendelser:

Februar: Houthi-bevegelsen tar makten i store deler av Jemen. En saudiledet koalisjon innleder i slutten av mars luftangrep mot militsen. Borgerkrigen i landet raser fortsatt i 2019.

Mars: 150 mennesker dør da annenflygeren med vilje styrter et passasjerfly fra Germanwings i en fjellside i de franske Alpene.

April: Minst 8.900 mennesker mister livet etter et jordskjelv i Nepal.

Viktige avtaler:

Juli: Iran og seks stormakter blir enige om en ny avtale om Irans atomprogram. USA trekker seg fra avtalen i 2018.

Desember: Parisavtalen vedtas med mål om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. Avtalen trer i kraft i november 2016.

2016: Terrorangrep flere steder og sjokkvalg

To sjokkvalg preget 2016:

Juni: Et knapt flertall av britene stemmer for å forlate EU. Foto: Justin Tallis/NTB scanpix

Les også: Sjokket: Britene ut av EU

November: Forretningsmannen Donald Trump vinner presidentvalget i USA mot Hillary Clinton. Foto: Mark Wilson/NTB scanpix

Les også: All makt i hans hender

Juli: 86 mennesker blir kjørt ned og drept av en lastebilfører på strandpromenaden i Nice. Over 430 blir såret. Gjerningsmannen blir drept av politiet. Foto: Anne-Christine Poujoulat/NTB scanpix

Les også: Frankrike i sorg

En rekke andre terrorangrep rammet verden i løpet av 2016, deriblant:

Mars: 32 mennesker blir drept i flere angrep i Brussel.

Mars: 75 mennesker blir drept i et selvmordsangrep i Lahore i Pakistan.

Juni: 45 mennesker blir drept i et angrep mot Atatürk flyplass i Istanbul.

Juli: 80 mennesker blir drept i to selvmordsangrep under en sjiamuslimsk demonstrasjon i Kabul.

Desember: 12 mennesker blir drept da en lastebil kjørte inn i folkemengden på et julemarked i Berlin.

Andre hendelser:

Februar: WHO erklærer at zikaviruset er en global folkehelsekrise.

Juli: Kuppforsøk i Tyrkia. Forsøket blir slått ned morgenen etter.

November: Cubas revolusjonshelt og tidligere autoritære leder Fidel Castro dør, 90 år gammel.

2017: Syria-krigen og rohingyaene

April: Over 90 mennesker blir drept i et antatt saringass-angrep i den syriske byen Khan Sheikhoun. Borgerkrigen i Syria var da inne i sitt sjuende år. Foto av ei syrisk jente foran sammenraste bygninger i al-Bab i februar 2017: Nazeer al-Khatib/ NTB scanpix

Les også: OPCW: Nervegass funnet på ofre etter Syria-angrep

August: Hæren i Myanmar startet en operasjon mot den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine. Over 700.000 rohingyaer flyktet i løpet av få måneder til Bangladesh. Foto: Munir Uz Zaman/NTB scanpix

Les også: Alvorlig i Myanmar

Andre hendelser:

Januar: Donald Trump innsettes som USAs 45. president.

Mai: Emmanuel Macron vinner presidentvalget i Frankrike.

Juli: Irak erklærer seier over IS i Mosul. 20. oktober beseires IS i sin selverklærte hovedstad Raqqa i Syria.

Oktober: Hollywood-produsenten Harvey Weinstein får sparken etter at flere kvinner anklager ham for seksuell trakassering og overgrep. #Metoo-kampanjen sprer seg, og i løpet av flere måneder anklages en rekke kjente menn for trakassering og overgrep.

Angrep:

April: 14 mennesker blir drept i terrorangrep mot T-banen i St. Petersburg.

April: Fem mennesker blir drept i Drottninggatan i Stockholm.

Mai: 22 mennesker blir drept da en bombe eksploderer ved Manchester Arena rett etter en konsert.

August: 16 mennesker blir drept i et terrorangrep i Barcelonas hovedgate La Rambla.

Oktober 58 mennesker blir drept i en skytemassakre mot en konsert i Las Vegas.

Oktober: Over 500 mennesker blir drept i et terrorangrep i Somalias hovedstad Mogadishu.

2018: Migranter og gule vester

November: Protestbevegelsen De gule vestene demonstrerer mot økte bensinpriser. De gule vestene utvikler seg til en bredere protestbevegelse.Foto: Charly Triballeau/NTB scanpix

Les også: Video: Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter

November: Rundt 5.000 migranter fra Sentral-Amerika ankommer den mexicanske grensebyen Tijuana, i et forsøk på å ta seg til USA. Trump omtaler situasjonen som en «invasjon». Foto fra grensa ved Texas: John Moore/NTB scanpix

Les også: Migrantkaravanen til USA: – De frykter at barna blir drept på skoleveien

Andre hendelser:

Juli: 12 gutter og fotballtreneren deres som var fanget i en grotte i Thailand, reddes ut etter 18 dager.

Oktober: Den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi blir drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Foto: Hasan Jamali/NTB scanpix

Oktober: Høyrepopulisten Jair Bolsonaro vinner presidentvalget i Brasil.

Oktober: 189 mennesker omkom da at et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrter i havet i Indonesia. Fem måneder seinere styrtet et tilsvarende fly fra Ethiopian Airlines. Alle de 157 om bord omkom, deriblant en norsk kvinne.

2019: Proteståret

Juni: Et lovforslag som åpnet for utlevering til Fastlands-Kina, utløser masseprotester i Hongkong. Systemkritiske protester setter i løpet av året sitt preg på en rekke andre land: Iran, Irak, Libanon, Algerie, Sudan, Chile, Colombia, Bolivia, Guinea og Haiti. Foto fra Hongkong: Thomas Peter/NTB scanpix

Les også: – Jeg tror mange tenker at de ikke har så mye å tape

Desember: Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) kåres til årets person av det amerikanske magasinet Time. I løpet av 2019 deltar hundretusener i klimamarsjer over hele verden, inspirert av Thunbergs skolestreik for klimaet. Foto: Time/NTB scanpix

Les også: Her er tenåringene som setter agendaen

Andre hendelser:

August: De omfattende skogbrannene i Amazonasregnskogen preger nyhetsbildet. Også Australia herjes av voldsomme skogbranner i 2019. Foto: Bruno Kelly/NTB scanpix

Les også: Fryktkultur sprer seg rundt «Tropenes Trump»

Januar: Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó erklærer seg som landets midlertidige president. Flere land stiller seg bak ham, men president Nicolás Maduro holder på makta.

April: Notre-Dame-katedralen i Paris får store skader i en brann.

Mai: Statsminister Narendra Modi og hans BJP-parti sikret gjenvalg i India.

Juli: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer ebolaepidemien i Kongo for en global krise.

Juli: Boris Johnson overtar som statsminister i Storbritannia etter Theresa May. I parlamentsvalget 12. desember sikrer De konservative seieren.

September: Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe dør, 95 år gammel.

November: Evo Morales går av som president i Bolivia, etter uker med protester og anklager om valgfusk.

Desember: Demokratene sikrer flertall for å stille Donald Trump for riksrett.

Terror:

Mars: 51 mennesker blir drept angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand.

April: 259 mennesker blir drept i angrep mot kirker og luksushoteller på Sri Lanka.

Les også: Presidentkandidat Joe Biden vil nekte å vitne i riksrettssaken mot Donald Trump