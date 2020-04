Epidemiologen bruker Sverige som eksempel på et land som har gjort det riktige, når han forklarer hvordan Storbritannia har håndtert krisen feil, skriver The Daily Mail.

I Sverige har de hatt langt mindre strenge retningslinjer for å hindre smittespredning enn i Storbritannia, hvor de innførte en tilnærmet total nedstengning, men likevel tilsynelatende klart seg bedre.

– Om man ser på hva som skjer i Sverige, har man (den svenske regjeringen, jour.anm) holdt hodet kaldt og ikke malt et dommedagsscenario, sier han, ifølge Aftonbladet, som også skriver at professoren beskriver Sverige som et forbilde i krisen.

Heneghan sammenligner blant annet døds- og smitteraten i de to landene, hvor tallene er langt mer dystre i Storbritannia. Der er 182 personer per 100.000 innbyggere smittet, og dødsraten er på 24 per 100.000 innbyggere.

Les også: Boris Johnson i hardt vær over korona-håndteringen

Til sammenligning blir 140 svensker per 100.000 innbyggere smittet, og dødsraten er på 15 per 100.000 innbyggere – til nå.

Han viser også til Sveriges lave arbeidsledighet på kun 6 prosent, sammenlignet med Storbritannia hvor en firedel av befolkningen har søkt om utbetaling av velferdsytelser.

Heneghan mener Storbritannia ikke kan vente tre uker, for så å gradvis åpne opp, og advarer om at den økonomiske kollapsen vil påvirke landet verre enn selve sykdommen.

I Sverige er det registrert 14.777 smittede og 1.580 dødsfall, ifølge Worldometer. I Storbritannia er det registrert 124.743 tilfeller og 16.509 dødsfall.

Les også: Dystert fra WHO

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter