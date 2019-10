Letingen fortsatte mandag, to dager etter at Hagibis traff sentrale og nordlige deler av landet. 16 mennesker er fortsatt savnet, ifølge flere medier.

Tyfonen førte med seg enorme nedbørsmengder da den feide inn over landet, noe som førte til store oversvømmelser, stormflo og jordskred. Nyhetsbyrået Kyodo skriver at minst 36 mennesker mistet livet, mens kringkasteren NHK melder at 40 er omkommet.

– Alt fra huset mitt ble skylt vekk foran øynene mine. Jeg var ikke sikker på om det var drøm eller virkelighet, forteller en kvinne i byen Nagoya til NHK.

– Jeg er heldig som fortsatt er i live, legger hun til.

Venter mer regn

Mer regn er ventet mandag, og myndighetene advarer om at det kan gå flere jordskred. Både flom og skredfare skaper utfordringer for redningsarbeidet.

Svært mange mennesker er fortsatt uten elektrisitet og vann, skriver Japan Today. Selskapet som forsyner innbyggerne i Tokyo med strøm, sier at om lag 56.000 husstander i hovedstaden er strømløse. Over hundre tusen mennesker deltar i redningsarbeidet, og blant disse er det over 30.000 soldater.

Mye av vannet har trukket seg tilbake, men flere steder står veier, kjøretøy og boliger delvis under vann. Mange mennesker på evakueringssentre frykter at de har lite å komme tilbake til når flomfaren avtar og det blir trygt å reise inn i de verst rammede områdene.

De fleste stedene i Tokyo, en av verdens største byer, er situasjonen imidlertid normal igjen mandag. Togene går igjen, og butikkene har fått inn nye varer etter at hyllene ble tømt av folk som hamstret i forkant av uværet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Supertyfon

Før uværet traff land, var Hagibis en ekstremt kraftig «supertyfon» med vedvarende vindstyrker på over 71 meter per sekund. Dette er mer enn det dobbelte av vindstyrken som kvalifiserer som orkan i Atlanterhavet.

Selv om tyfonen svekket seg da den nærmet seg land, var den en av de kraftigste som har truffet Japan på flere tiår.

Likevel var det de enorme nedbørsmengdene som forårsaket størst skader. Sørvest for Tokyo ble det registrert 1.000 millimeter regn i løpet av 48 timer. Flomvannet førte til at over 20 elver gikk over sine bredder.

I USA og Karibia har det i senere år vært en rekke orkaner med ekstremt kraftig og langvarig regn, noe som har forårsaket store flomskader. Klimaendringene antas å bidra til utviklingen i retning av større nedbørsmengder.

Da Hagibis var i ferd med å styrke seg for om lag en uke siden, gikk utviklingen ekstremt fort, ifølge avisa Washington Post. Også dette er noe forskere tror vi vil oppleve oftere etter hvert som kloden blir varmere.