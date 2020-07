Det indiske helsedepartementet opplyser at det nøyaktige offisielle tallet på smittede er 1.003.832, og at 25.602 mennesker har dødd av viruset. I løpet av det siste døgnet var det nesten 35.000 nye smittetilfeller og 687 dødsfall

En rekke steder i landet er igjen i ferd med å stenges ned etter at myndighetene startet gjenåpning i løpet av de siste ukene i håp om at det verste var over.

Det raskt økende antall smittede utløser bekymring for om landet er forberedt på den uunngåelige bølgen av smitte som kan overbelaste sykehus og hele det skjøre helsesystemet.

Sprer seg på landsbygda

Halvparten av tilfellene er i delstatene Maharashtra, Delhi og Tamil Nadu, men det er klare tegn på at epidemien sprer seg på den fattige landsbygda, som er enda dårligere forberedt enn byene.

I Bangalore, som er Indias teknologisenter, stengte myndighetene ned hele byen i en uke etter at det ble meldt om mange nye smittede.

I Bihar, med 128 millioner innbyggere og et svakt helsesystem, er det innført en to uker lang nedstengning, mens i Uttar Pradesh er det portforbud i helgene ut måneden.

Lokale myndigheter andre steder satser på mindre omfattende nedstengninger for å verne om økonomien.

Enorme kostnader

India er blitt kritisert for å reagere tregt på pandemien. Da statsminister Narendra Modi først reagerte 24. mars, stengte han ned hele landet med 1,4 milliarder innbyggere i tre uker og deretter i fem uker til.

Men det hadde en enorm kostnad, både økonomisk og menneskelig, spesielt da millioner av fattige dagarbeidere måtte ta beina fatt langs landeveien på grunn av sult og tap av jobber for å komme seg hjem til sine landsbyer, ofte mange hundre kilometer unna.

Målet var å bremse spredningen og slik skåne helsesystemet, men det var likevel ikke nok, og nye utbrudd oppsto mange steder, fra Himalaya i nord til de tropiske stedene i sør.