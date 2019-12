Over 700 IS-krigere og familiemedlemmer tatt til fange

Blant de 700 som ble tatt til fange øst i Afghanistan i løpet av det siste halvåret, er minst 75 kvinner, opplyser den afghanske etterretningstjenesten NDS.

NDS inviterte lørdag journalister og fotografer til sitt hovedkvarter i Kabul for å vise fram fangene. Påstanden om at fangene er tilknyttet den ytterliggående islamistgruppa IS, lar seg ikke bekrefte fra uavhengig hold.

En ikke navngitt etterretningsoffiser opplyser til nyhetsbyrået AP at opptil 277 utlendinger, mange av dem fra Pakistan, Jordan og land i Sentral-Asia, er blant de internerte krigerne.

USAs Afghanistan-utsending Zalmay Khalilzad sa tidligere i desember at IS øst i Afghanistan er svekket. Det skyldes ikke bare militæroperasjoner fra USA og afghanske regjeringsstyrker, men også fra den afghanske opprørsbevegelsen Taliban, påpekte Khalilzad.

IS har fått skylden for en rekke terrorangrep mot sjiamuslimer og andre sivile i Afghanistan de siste årene, senest et moskéangrep som krevde over 60 menneskeliv i Nangarhar-provinsen i oktober.

Afghanske myndigheter sa lørdag at de har tatt til fange rundt 700 krigere, barn og kvinner som anklages for å være tilknyttet IS. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix