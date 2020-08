Offisielt er 154 mennesker registrert døde, inkludert 25 som ikke er identifisert, sier en talsmann for helsedepartementet. I tillegg er minst 60 savnet.

Helseministeren sa fredag at tilstanden for minst 120 av de skadde er kritisk. 5.000 mennesker ble skadd i eksplosjonen som raserte deler av Beirut.

Franske og russiske redningsarbeidere søker i ruinene etter overlevende, men fire dager etter eksplosjonen finner de bare døde.

Begravelsesseremonien finner sted i sentrum av Beirut, og arrangørene sier de ikke vil ha noen representanter for landets ledere til stede.

– Bare det libanesiske folk skal sørge over de døde. Vi vil ikke ha tjenestemenn til stede, sier arrangørene. En av dem, Lina Boubis, sier at det blir en dag for sorg og vrede.

Libaneserne, som i månedsvis har demonstrert mot korrupsjon og inkompetanse i landets ledelse, anklager de politiske lederne for å være ansvarlig for ulykken, der 2.750 tonn farlig ammoniumnitrat som var uforsvarlig oppbevart i en lagerbygning i havna, gikk i lufta.

