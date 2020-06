Over 40 millioner har tvitret om politivold i USA

Over hele verden har mennesker lagt ut meldinger med referanse til demonstrasjonene i USA for å vise solidaritet og ta stilling mot rasisme.

Ifølge analyseselskapet Meltwater har emneknaggen #blacklivesmatter blir omtalt 40,5 millioner ganger i perioden fra 22. mai til 3. juni, ifølge det svenske tidsskriftet Resumé.

I svenske sosiale medier har emneknaggen dukket opp 220.000 ganger. Mest engasjert er brukere i USA, deretter kommer England, Brasil og Frankrike.

Ord som er mest vanlig å bruke sammen med #blacklivesmatter, er politi, rettferdighet, forandring og protest.

Får ikke lenger bruke tåregass og plastkuler

Politiet i Denver i Colorado i USA har fått ordre om å slutte å bruke tåregass, plastkuler og andre «ikke-dødelige» våpen mot demonstranter.

Ordren er midlertidig og ble gitt av en lokal domstol fredag etter at det ble levert inn en anmeldelse om overdreven maktbruk, melder nyhetsbyrået Reuters.

Kjennelsen blir begrunnet med at fredelige demonstranter frykter gjengjeldelse fra politiet, og at dette legger en demper på politiske utsagn.

I over en uke har demonstranter samlet seg i Denver for å protestere mot rasisme og politivold i kjølvannet av at George Floyd døde under en brutal pågripelse.

