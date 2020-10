Sebastian Kurz la ikke fingrene imellom på vei inn til EU-toppmøtet der det anstrengte forholdet til Tyrkia er hovedtema.

For Østerrike har det lenge vært uakseptabelt hvordan Tyrkia behandler journalister og folk med ulike meninger, sa Kurz til pressen i Brussel. Han sa også at Tyrkias leteboring etter gass øst i Middelhavet er et brudd på folkeretten. Tyrkerne leter etter gass i havområder EU-medlemmene Hellas og Kypros regner som sine økonomiske soner.

– EU må vise president Erdogan at ett sted går grensen, sa Kurz. (NTB)