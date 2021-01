Raidet ble utført på bakgrunn av vitner som rapporterte om menn og kvinner som møttes for en såkalt «frilynt»-fest melder The Mirror.

Tre arrangører skal ha blitt arrestert og opp mot 100 personer skal ha blitt bøtelagt for bryte portforbudet som gjelder i Frankrike.

Frankrike har erklærte portforbud fra kl. 18.00 til kl. 06.00 den 16. januar. Portforbudet skal gjelde i minst 15 dager ifølge reiserådene til det norske Utenriksdepartementet.

– Arrangementet var et brudd på portforbudet, og det var også problemer med masker og sosial distansering, fortalte en politikilde ifølge Mirror.

– De involverte i den frilynte festen samarbeidet med politiet og det var ingen motstand mot politiet, sier kilden.

Lokale myndigheter skal ha holdt et ekstraordinært møte for å godkjenne at alkohol samt lyd-og lysutstyr ble konfiskert etter sexfesten, skriver avisen.

Les også: Han ble dømt for å ha solgt våpen til Kristin Kirkemo (+)

Demonstrasjoner i Paris

Det har vært en rekke demonstrasjoner mot en omstridt sikkerhetslov og koronarestriksjoner i franske byer den siste tiden. Ifølge NTB skal hele 32.770 demonstranter ha deltatt i en markering i den franske hovedstaden lørdag.

– Politiet tok i bruk vannkanoner for å spre en mindre gruppe som kastet gjenstander, og 26 personer ble pågrepet, skriver NTB som ellers melder om at demonstrasjonene foregikk relativt fredelig.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.