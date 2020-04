Fredag avtalte Opec-landene at de store oljeprodusentene skulle kutte produksjonen med totalt 10 millioner fat daglig i mai og juni i et forsøk på å bremse prisfallet.

Det ble bekreftet søndag, etter at landenes representanter hadde hatt en videokonferanse for å få på plass detaljene i planen. Kuttet, som nå oppgis å være på 9,7 millioner fat, tilsvarer omkring en tidel av den globale forsyningen, i alle fall i tiden før koronapandemien rammet og lammet store deler av verdensøkonomien.

– Vi kunngjør at vi sluttfører den historiske avtalen om å kutte produksjonen med nesten 10 millioner fat per dag, med start 1. mai, skriver Kuwaits oljeminister Khaled al-Fadhel i en Twitter-melding.

Les også: Advarer mot uante konsekvenser av ekstreme koronatiltak.

Mexico

Avtalen er kommet på plass etter fire dagers løpende forhandlinger. Et stort problem var Mexicos uvilje til å kutte produksjonen. Saudi-Arabia skal ha presset på for å få landet til å kutte med opptil 400.000 fat daglig.

Fredag opplyste imidlertid Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador at han var blitt enig med USAs president Donald Trump om en ordning der USA hjelper Mexico med kuttet.

USA skal etter avtalen redusere produksjonen med 250.000 fat.

Les også: Slik redder du bedriften fra konkurs

Tvil

Nyheten om kuttene har fått blandet mottakelse.

Etter at de grove trekkene ble kjent torsdag, falt oljeprisene i New York med over 9 prosent. Årsaken var at meglerne mener kuttene ikke er store nok, skriver Bloomberg.

DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen sier til E24 at avtalen ikke er nok til å redde oljemarkedet «hvis det ikke kommer mer utover kvelden», og henviser til kutt fra G20-landene.

– Hvis det ikke gjør det, så er konklusjonen definitivt at det er for lite, for sent, sier han til nettavisen.

Martinsen spår at oljeprisen igjen vil falle ned mot 30 dollar fatet når handelen åpner mandag.

Les også: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien.

Frivillige kutt

Irans oljeminister Bijan Zanganeh sier til statlig TV i landet at Kuwait, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater sammen vil kutte produksjonen med ytterligere 2 millioner fat daglig, som en frivillig ordning ved siden av Opec-kuttet.

Det er så langt ikke bekreftet av de tre landene, men Zanganeh deltok på søndagens videokonferanse.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa forrige helg at Norge vil vurdere å bli med på en internasjonal avtale om kutt i oljeproduksjonen som følge av et urolig marked.

Les også: – LO-sjefen: Det er beksvart

Fakta om Opec

* Opec står for Organisasjonen av oljeeksporterende land (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

* Ble stiftet i 1960. Organisasjonen regnes som et kartell og har hovedsete i Wien.

* Algerie, Angola, De forente arabiske emirater, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi-Arabia og Venezuela er medlemmer av Opec. Andre viktige produksjonsland som Russland, USA og Norge står utenfor.

* Ifølge organisasjonen selv har den som hovedmål å koordinere medlemslandenes oljepolitikk og å stabilisere oljemarkedene for å sikre en effektiv, økonomisk og jevn tilgang av petroleum til forbrukerne.

* Organisasjonen har opp gjennom årene fått kritikk for å ha for stor markedsinnflytelse.

* Organisasjonens evne til å kontrollere oljeprisen avtok etter store oljefunn blant annet i Mexicogolfen og Nordsjøen.

Kilder: Opec, NTB, Wikipedia