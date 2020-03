Av: NTB og Marie De Rosa

– Regjeringen har besluttet å forlenge det vi har igangsatt, fram til andre påskedag, sa statsminister Mette Frederiksen mandag.

Dermed vil skoler, universiteter, restauranter, frisører og flere andre typer bedrifter fortsatt måtte holde stengt. Offentlig ansatte som ikke har samfunnskritiske funksjoner, må holde seg hjemme.

Danmark stengte alle skoler og barnehager og sendte hjem offentlige ansatte 11. mars, dagen før Norge gjorde det samme.

Fredriksen sier tiltakene foreløpig ikke har hatt effekt på smittetallene, men det ventes at effekten vil bli synlig etter hvert som tiltakene videreføres.

24 døde

24 mennesker er døde etter å ha fått påvist koronasmitte i Danmark, opplyser helsemyndighetene.

Sundhedsstyrelsen forventer at koronaepidemien vil nå toppen i Danmark om fire uker, opplyser direktør Søren Brostrøm.

Søndag ble det opplyst at 13 mennesker var døde, men Statens Serum Institut opplyser nå at myndighetene har endret kriteriene for å registrere døde. Det er derfor uklart om tallene er sammenlignbare.

1.450 mennesker har fått påvist koronasmitte i Danmark, og av disse var 254 mandag innlagt på sykehus, 55 på intensivavdeling.

På Færøyene har 118 fått påvist smitte, men ingen er døde. På Grønland har fire fått påvist smitte.