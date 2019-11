Om oppfinnelsen innfrir, vil vi kunne kutte olje og gass helt. Bill Gates har trua

Kunstig intelligens og et svært jorde fylt av speil.

Det er hemmeligheten.

– Vi lanserer teknologi som kan slå prisen på fossilt brennstoff og som ikke lager CO2-utslipp. Det er virkelig den hellige gral, sier Bill Gross i et intervju med CNN Business.

Fra hjemmedata til industrienergi

Han er hjernen bak selskapet Heliogen, og dets administrative direktør. Blant investorene er folk som Microsoft-mogul Bill Gates, som fant opp operativsystemer og programvare som fremdeles brukes i ni av ti datamaskiner verden over. Dessuten billionæren Patrick Soon-Shiong, som eier avisa Los Angeles Times.

(Teksten fortsetter under Heliogens pressefoto av speilene)

Ifølge Bill Gross klarer Heliogen å få speilene på jordet til å reflektere så mye sol at det danner ekstrem varme, over 1000 grader Celsius. I praksis er det en slags «solovn», som når temperaturer rundt en kvart av temperaturen på soloverflaten, skriver CNN Business.

Sement og stål

I praksis betyr det at solkraft kan brukes i prosesser som krever ekstrem varme, for eksempel når man skal lage sement, stål, glass, eller i en rekke andre prosesser i industrien. I dag brukes fossilt brennstoff for å oppnå så høy varme, i hvert fall i land som ikke har vannkraft, slik Norge har.

Tradisjonelle solpaneler av den typen vi kjenner fra før, fanger energien fra sola. Det nye i Heliogens metode er ikke at den klarer å konsentrere energien, men at den klarer å gjøre dette så effektivt at man oppnår høy nok varme til å lage sement og stål.

(Teksten fortsetter under bildet av tradisjonelle solpaneler utplassert i Nevada i USA. Foto: NTB Scanpix)

Store utslipp fra byggebransjen

Ifølge den internasjonale organisasjonen Det internasjonale energibyrået (IEA), som jobber for å sikre stabil oljeforsyning og statistikk om olje og energi, står for eksempel sement for 7 prosent av CO2-utslippene i verden. Sement brukes i betong, som sammen med stål er uvurderlig for byggebransjen i hele verden. Ifølge den amerikanske føderale miljøvernetaten EPA står byggeindustrien for en femdel av utslippene verden over.

Målet: rent hydrogen

Et framtidig mål for Heliogen er å generere nok varme til å kunne lage rent hydrogen, som igjen kan brukes som rent drivstoff for tungtransport og fly.

– Kan du lage hydrogen på en «grønn» måte, endrer det alt. På sikt vil vi bli «det grønne hydrogenselskapet», sier Heliogen-sjefen Bill Gross.

– Bill og laget har tøylet sola. Potensialet for menneskeheten er enorm. Potensialet for virksomheter er ufattelig, sier billionar Soon-Shiong, som i tillegg til å ha investert i Heliogen, også sitter i styret.

Og når det er overskya...

Men hva så når sola ikke skinner?

Ifølge Bill Gross i Heliogen er planen da å lage lagringssystemer som kan spare opp solenergi til regntunge dager.

Første steg er imidlertid å bevise at den nye solsamlingsteknologien faktisk holder det den lover, og klarer å generere kraft til å lage for eksempel sement. Deretter kommer jobben med å overbevise industrien om å bytte fra de fossile ovnene de allerede har til Heliogens metode. Argumentet der er enkelt: Sola er gratis, for alle.

Arkivbildet øverst i saken, av Bill Gates og en satelittlignende innretning, er fra 2012, da han deltok på en teknologimesse som viste hvordan solenergi kan brukes på nye måter - i dette tilfellet til å sikre flere mennesker rene toaletter. (Foto: NTB Scanpix)