Torsdag ble det bekreftet 121 nye koronatilfeller, viser tall fra Statens Serum Institut (SSI). Onsdag ble det meldt om 112 smittede, mens det tirsdag ble meldt om 77 nye tilfeller.

Ikke siden 8. mai, da det ble rapportert om 135 tilfeller, har antallet nye smittede på ett døgn vært høyere.

Samtidig med økte smittetall flere steder planla myndighetene å heve grensen for antall deltakere på visse arrangementer fra 100 til 200 personer førstkommende lørdag. Det som skulle være et nytt ledd i den gradvise gjenåpningen av det danske samfunnet, legges nå på is.

Passer dårlig

Ved SSI påpekte forskerne at dette er et dårlig tidspunkt å utvide grensen på. Avdelingssjef Tyra Grove Kause sa til dansk TV 2 at faren for superspredning av smitte ville øke når arrangementer kan bli dobbelt så store.

Blant de nye smittetilfellene er 41 tilknyttet Danish Crowns slakteri i Ringsted i Sjælland. Totalt har 120 medarbeidere på slakteriet testet positive for viruset den siste tiden, opplyser slakteriet i en pressemelding.

Alle ansatte skal nå testes for korona.

Et nytt testsenter for covid-19 er opprettet i Ringsted. Det meldes om stadig nye tilfeller flere steder i Danmark. Foto: Ritzau / NTB scanpix

Også Aarhus er rammet av et utbrudd. Der er det meldt om 34 nye tilfeller fra onsdag til torsdag, opplyser enhetsleder og overlege i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort.

Det er særlig det somaliske miljøet i Aarhus som er hardt rammet av viruset. Tre av fire smittede har somalisk bakgrunn.

Økning på Færøyene

Det er også meldt om flere nye tilfeller på Færøyene. Siden april har øyene vært å godt som frie for korona, men i løpet av tre dager er det registrert 41 nye tilfeller, bare fra onsdag til torsdag økte tallet med 25.

Politikerne på Færøyene har valgt å la landet være langt mer åpent enn Danmark, blant annet har nattklubbene kunnet holde på til klokka 2 om natten.

Fra onsdag til torsdag steg også antallet pasienter med korona på danske sykehus fra én til 24, viser tall fra SSI. To personer får behandling i respirator.

I samme periode er det meldt om ett dødsfall. Det totale antallet døde er nå 617.