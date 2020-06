Offentlig rapport: Floyds hjerte stanset som følge av trykk mot halsen

Den tredje obduksjonsrapporten er laget av et rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota. Her konkluderes det også med at Floyd ble drept.

Konklusjonen strider mot en foreløpig offisiell rapport som ble laget rett etter at Floyd døde, men er mer i samsvar med en privat obduksjonsrapport som er bestilt fra Floyds familie.

I den første offisielle rapporten står det at Floyd hadde underliggende hjerteproblemer og trolig var ruspåvirket, og at dette medvirket til at han døde. Det står også at det ikke er noen fysiske tegn på at Floyd døde av kvelning.

Floyd døde etter en brutal pågripelse for en uke siden. Han ble holdt nede med hendene bakbundet mens en politimann trykket kneet mot halsen hans i flere minutter. En video fra hendelsen viser også at Floyd sa at han ikke fikk puste, og at han etterhvert sluttet å snakke og bevege på seg.

I den foreløpig siste obduksjonsrapporten, som ble publisert tirsdag, fastslås det også at Floyd led av hjertesykdom og høyt blodtrykk, i tillegg til at han nylig hadde brukt narkotika. Men disse faktorene blir ikke nevnt under dødsårsak.