– Jeg vil snakke direkte til dere unge svarte menn og kvinner i dette landet. Jeg vil at du skal vite at du betyr noe. Jeg vil at du skal vite at drømmene dine betyr noe, sa Barack Obama i et direktesendt folkemøte på nett, skriver ABC News.

Møtet ble holdt mens USA opplever storstilte demonstrasjoner i protest mot politivold og rasisme etter drapet på Floyd i Minneapolis. Politimannen som pågrep Floyd, ble onsdag siktet for forsettlig drap.

Obama sier situasjonen, som er «vanskelig, skremmende og usikker», også byr på en stor mulighet for folk til å våkne og oppdage den systematiske rasismen i USA.

Ikke enten eller

Obama avviste den gryende debatten om politisk deltakelse versus sivil ulydighet og pekte på at det «dette ikke er enten eller. Dette er begge deler og handler om å få til reelle endringer».

– Vi må rette søkelyset mot et problem og få folk i maktposisjoner til å føle seg ukomfortable. Men vi må også overføre det til praktiske løsninger og lover som kan implementeres og overvåkes og sørge for at det følges opp, sa Obama.

Den tidligere presidenten tok til orde for å snu Floyds død til politiske endringer for å sikre tryggere håndheving av loven og økt tillit mellom politiet og samfunnet.

Han oppfordret alle borgermestere i landet til å vurdere politiets retningslinjer for bruk av makt og forplikte seg til å gjøre endringer.

En mer offentlig Obama

Nyhetsbyrået AP påpeker at den tidligere presidenten nå tar en mer synlig og offentlig rolle i en tid der USA står i en krise, som har avdekket dype ulikheter i landet og kan komme til å påvirke presidentvalget i november.

– Vi er inne i en politisk sesong, men landet vårt er ved et vendepunkt, sier Valerie Jarrett, Obamas rådgiver og mangeårige venn.

– President Obama kommer ikke til å vike unna denne debatten bare fordi han ikke er i posisjon lenger.

– Vold er ikke løsningen

Også Jimmy Carter, USAs eldste gjenlevende president, uttaler seg nå om uroen i USA.

– Vi må alle rette søkelyset mot den umoralske rasediskrimineringen. Men vold, enten den er spontan eller bevisst oppfordret, er ikke løsningen, heter det i en uttalelse fra Carters senter.

Carter sier det smerter ham og kona Rosalynn å se den «tragiske urettferdigheten og den påfølgende reaksjonen i landet de siste ukene».

Den tidligere presidenten avslutter uttalelsen med å rette skytset mot landets sittende lederskap.

– Vi trenger en regjering som er så god som sitt folk, og vi er bedre enn dette, sier Carter.