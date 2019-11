Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre

Den tidligere presidenten nevnte ingen navn da uttalelsen falt under en samling for Demokratenes økonomiske støttespillere. Den anses likevel for å være et råd om å være forsiktige med kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som har tatt til orde for omfattende endringer i det amerikanske samfunnet.

Mer sentrumsorienterte demokrater har i flere måneder advart om at en kandidat fra venstrefløyen i partiet kan minske velgerappellen, særlig blant moderate republikanere og uavhengige velgere. Støtte fra disse gruppene kan vise seg å være nødvendig for å vinne over Donald Trump i presidentvalget i 2020.

– Den jevne amerikaner synes ikke at det er nødvendig å rive ned systemet og bygge det om. Jeg tror det er viktig for oss å ikke miste det av syne, sa Obama.

– Det er mange åpne velgere og mange demokrater der ute som bare ønsker at ting skal være fornuftige, de ønsker at det ikke skal foregå sprø ting. De vil at ting skal bli litt mer rimelig og rettferdig. Hvordan vi forholder oss til det vil bli viktig, fortsatte han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Obama har så langt stort sett ikke deltatt i debatten i Demokratenes nominasjonsvalg. Partiet er preget av uenighet mellom en progressiv fløy som er på frammarsj, og mer sentrumsorienterte politikere som tidligere visepresident Joe Biden.

Obama nevnte blant annet innvandring og helsesektoren som to felt der enkelte demokrater er i utakt med opinionen.