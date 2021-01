Tirsdag leverte Italias statsminister Giuseppe Conte inn sin avskjedssøknad til president Sergio Mattarella.

Onsdag starter Mattarella samtalene for å stake ut veien videre for et land som er hardt rammet av koronapandemien. Torsdag venter de første møtene med partiledere. I mellomtida har presidenten bedt Conte om å fortsatt holde styringen.

Det er flere mulige utfall av sonderingene; blant annet kan Conte få ansvar for å få på plass en ny regjering. Det vil i så fall være hans tredje siden valget i 2018.

Men det kan også ende med nok et nyvalg. Bare siden 1989 har Italia hatt 17 ulike regjeringer og 13 forskjellige statsministre, ifølge Axios.

* Hva har skjedd?

Conte har siden 2019 sittet som statsminister i en regjering bestående av populistene i Femstjernersbevegelsen (M5S) og sosialdemokratene i PD. Med på laget har de hatt venstrepartiet Liberi e Uguali (Frie og like) og Italia Viva, som ledes av tidligere statsminister Matteo Renzi.

13. januar mistet regjeringen flertallet i nasjonalforsamlingen da lille Italia Viva trakk seg fra samarbeidet. Uenighet om blant annet koronahåndteringen og bruk av EU-midler lå bak. Forrige uke overlevde regjeringen likevel så vidt to tillitsvotum i begge kamrene i nasjonalforsamlingen.

Conte sto igjen med få valgmuligheter etter oppbruddet, og han klarte ikke å hente inn ny støtte for å redde regjeringen, skriver The Guardian. At han trekker seg er et taktisk valg med mål om å øke egne sjanser for å lede en ny regjering, skriver avisa.

* Hva skjer nå?

President Mattarella skal møte alle partiene, som skal legge fram sine planer for veien videre. Det er ventet at Mattarella raskt bestemmer hvem som skal få i oppgave å stable en ny regjering på beina, skriver La Repubblica.

President Sergio Mattarella og Giuseppe Conte sammen i 2019. Foto: Remo Casilli/Reuters/NTB

Hvis Conte får en ny mulighet, kan han være avhengig av å igjen få med Italia Viva og Renzi på laget. Samtidig har Conte, i tillegg til politikere fra både PD og M5S, sagt tydelig fra at de ikke vil samarbeide med Renzi igjen.

Kort tid etter at Conte mandag kveld kunngjorde planene om å trekke seg dagen etter, fikk han flere støtteerklæringer.

– Sammen med Conte for en ny regjering som er tydelig pro-europeisk og har støtte i et bredt parlamentarisk grunnlag, som sikrer kredibilitet og stabilitet for å møte de store utfordringene Italia har foran seg, tvitret PD-leder Nicola Zingaretti.

Partileder Vito Crimi i Femstjernersbevegelsen har sagt at hans parti vil bli ved Contes side i «denne vanskelige tida for landet». Helseminister Roberto Speranza fra Liberi e Ugali mener Conte fortsatt er rett mann til å styre landet «i denne vanskelige tida».

Presidenten kan også utpeke en annen politiker eller teknokrat til å lede en samlingsregjering på tvers av fløyene. Den kan få begrenset med makt, for eksempel å sørge for utrullingen av vaksiner og håndtering av krisemidler fra EU, ifølge The New York Times. Hvis Mattarella ikke mener at det finnes styringsdyktige alternativer, kan det ende med nyvalg.

Det ønsker blant andre Matteo Salvini, partileder i ytre høyre-partiet Ligaen. Han mener dagens regjering ikke er i stand til å få Italia ut av den krisa landet står i akkurat nå, skriver han på Facebook.

Matteo Salvini lanserte i 2019 seg selv som statsministerkandidat. Nå vil han igjen ha nyvalg i Italia. Foto: Cecilia Fabiano/AP/NTB

Salvini, som var innenriksminister og visestatsminister i Contes første regjering, da Ligaen og M5S samarbeidet, skriver at sentrum-høyre er klare til å møte presidenten sammen.

– Vi kan ikke kaste bort mer tid, italienerne betaler for kranglingen mellom Conte og Renzi, skriver han tirsdag ettermiddag.

* Hva med Renzi?

Kranglingen i regjeringen har blant annet handlet om at Renzi har anklaget Conte for å ikke ha rådført seg med koalisjonspartnerne om koronaredningspakken. Han har krevd at Italia skal bruke midler fra EUs krisefond ESM (European Stability Mechanism) for å øke kapasiteten i helsetjenesten. Femstjernersbevegelsen er sterk motstander av ESM, skriver Politico.

Matteo Renzi har skapt bølger i italiensk politikk den siste tida. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/NTB

Italia er blant landene i Europa som er hardest rammet av pandemien. Over 85.000 mennesker har mistet livet, og det ble tidlig slått alarm om at helsevesenet var i ferd med å bli overbelastet. Italia har startet vaksineringen, blant annet av helsearbeidere, men framgangen har stagnert den siste tida. På toppen kommer forsinkelser i leveringen fra Pfizer/Biontech, ifølge La Repubblica.

Renzi har fått krass kritikk for å ha trukket partiet sitt fra samlingsregjeringen mens Italia ennå er i krise.

Manøveren kan likevel sikre ham mer makt hvis Conte er avhengig av dem for flertall i en ny regjering. Det til tross for at Italia Viva har en oppslutning på rundt 3 prosentpoeng på meningsmålinger, skriver nyhetsbyrået AFP.

* Hva sier meningsmålingene?

Selv om det ikke er sikkert at «Conte 3», som italienske medier kaller en mulig ny Conte-regjering, blir en realitet, er statsministeren fortsatt en populær mann. 56 prosent av de spurte mener han gjør en god jobb, ifølge en fersk meningsmåling fra Morning Consult. Det er likevel ned 10 prosentpoeng fra mai i fjor.

Ligaen er imidlertid største parti på flere meningsmålinger den siste tida, blant annet hos TV-kanalen La7. Der får partiet en oppslutning på 23,5 prosent på en måling fra 25. januar. De følges av PD på andre (19,6 prosent), mens ytre høyre-partiet Fratelli d'Italia (Brødre av Italia) er tredje størst (16,3). Femstjernernsbevegelsen er nummer fire med 15,7 prosent.

* Hva skjedde med Conte 1?

Etter valget i 2018 gikk Femstjernersbevegelsen og Ligaen sammen i regjering. Conte, som ikke var politiker, men advokat, ble utpekt til statsminister. Samarbeidsklimaet surnet raskt, og både «kaos» og «regjeringskrise» var ord som preget italienske medier i august 2019.

Salvini gikk ut og sa at han ikke lenger hadde tillit til egen regjering. De ville holde mistillitsvotum mot Conte, med nyvalg som endelig mål. Salvini lanserte seg selv som statsministerkandidat, og reiste landet rundt for å sanke nye velgere.

Conte svarte med å levere sin avskjedssøknad, og president Mattarella startet samtaler med partiene for å lete etter et regjeringsalternativ. Det fant han, da motstandere av Salvini og Ligaen mobiliserte for å finne en løsning uten Ligaen. Renzi, som da ennå var i PD, bidro sterkt til å få på plass samarbeidet.

Som Dagsavisen skrev da, skal Salvini ikke ha ventet at Femstjernersbevegelsen ville finne sammen med PD. Ligaen-lederen hevdet at en PD og M5S-regjering ikke ville klare å holde sammen over tid.

