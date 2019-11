Onsdag tar president Donald Trump imot sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan i Det hvite hus. Møtet finner sted få uker etter at Trump truet Erdogan med sanksjoner på grunn av militæroffensiven mot kurdisk milits i Nord-Syria.

Sanksjonene ble det aldri noe av, og Trumps refs ble brått snudd til ros da Erdogan gikk med på å innstille framrykkingen inntil videre.

Trumps usedvanlig føyelige holdning til Erdogan kan i stor grad forklares med rollene til tre svigersønner, skriver The New York Times : Trumps svigersønn Jared Kushner, Erdogans svigersønn og finansminister Berat Albayrak og ikke minst svigersønnen til en tyrkisk eiendomsbaron, Mehmet Ali Yalcindag.

Trump Towers i Tyrkia

Det var Yalcindag som forhandlet fram bruken av navnet CNN Turk på familiens private TV-kanal, og som la til rette for samarbeidet som førte til at hans svigerfar Aydin Dogan kunne kalle sine to nybygde skyskrapere for Trump Towers Istanbul.

Da skyskraperne ble offisielt åpnet i 2012, var både Trump, datteren Ivanka, hennes ektemann Kushner og Erdogans svigersønn var til stede. Det var Erdogan selv som klippet båndet.

De tre svigersønnene har møtt hverandre jevnlig, og da Yalcindag arrangerte en konferanse i Washington i april, foregikk den på Trump International Hotel.

Midt under konferansen skal Kushner ha bedt Albayrak komme til et møte på Trumps kontor i Det hvite hus. Der greide den tyrkiske finansministeren ifølge avisen å overtale Trump til å stanse sanksjonene som USA planla å innføre mot Tyrkia på grunn av landets kjøp av et russisk rakettforsvar.

Felles fiendebilde

Ifølge NYTs kilder har Erdogan pleid sitt forhold til Trump ved å understreke at de begge blir motarbeidet av krefter internt i regjeringsapparatet – den såkalte «dype staten».

Eric A. Edelmann, som var USAs ambassadør til Tyrkia under president George W. Bush, mener at alle amerikanere bør bekymre seg for utviklingen.

– Trump erstatter i flere tilfeller formelle relasjoner mellom land med relasjoner mellom familier. Erdogan foretrekker selvfølgelig slike forbindelser fordi han leder sitt egne kameratbaserte kapitalistiske regime. Men det er en sak som alle amerikanere bør bekymre seg for, sier Edelmann til avisen. (NTB)