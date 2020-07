488 dødsfall og 61.288 smittetilfeller er registrert i den siste 24-timersperioden, noe som bringer det totale dødstallet til 140.922 og det totale smittetallet til 3.823.763.

Det viste en oppdatert oversikt fra det Baltimore-baserte Johns Hopkins-universitetet klokken 2.30 natt til tirsdag, norsk tid.

På samme tidspunkt hadde en annen tjeneste som kontinuerlig oppdaterer koronastatistikk, Worldometers, registrert 143.834 koronarelaterte dødsfall i USA og 3.961.429 påviste smittetilfeller.

– Jeg tenker det er en flott måte å få informasjon ut til offentligheten. Vi gjør ting veldig bra på så mange forskjellige måter, sa Trump til reportere mandag, da det ble kjent at presidenten gjennopptar daglige koronaoppdateringen.

Presidenten vedgikk at det er stor oppblomstring av nye smittetilfeller i landet, men tok ikke ansvar for det. Han viste til at viruset herjer også i Mexico, Brasil, mange land i Europa og i Russland.

Trump sa at de kommende oppdateringene, som starter opp igjen tirsdag, vil ha oppmerksomheten rettet mot gode nyheter, blant annet knyttet til vaksineutvikling.

Han holdt daglige oppdateringer fra Det hvite hus fram til slutten av april.

Mandag la Trump ut et bilde på Twitter der han hadde på seg et svart munnbind med presidentsegl.

– Vi står samlet i vår kamp for å bekjempe det usynlige Kina-viruset. Mange sier at det er patriotisk å bruke munnbind når man ikke kan opprettholde sosial avstand. Det er ingen som er mer patriotisk enn meg, deres favorittpresident, skrev han.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN