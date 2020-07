Dette er femte gang på et år at det har dukket opp beskyldninger som forbinder kjøttselskapet til gårder i Amazonas som er knyttet til ulovlig avskoging, skriver The Guardian.

Selv om JBS har bestridt påstandene, stiller bevisene alvorlige spørsmål om deres gjennomgang av sin egen komplekse forsyningskjede.

Avslørt av en av sine ansatte

Denne gangen ble JBS utilsiktet avslørt av en av sine egne ansatte. I juli i fjor tok en lastebilsjåfør bilder av seg selv i sin JBS-uniform og av sin JBS-lastebil, ved et skilt merket Fazenda Estrela do Aripuanã - 15 km i den sørlige enden av Amazonas' regnskog. Fazenda Estrela do Aripuanã er en gård i nærheten av byen Aripuanã, nord-vest for staten Mato Grosso, som drives av Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha. Hans selskap avler og fôrer for tiden 102 000 storfe på hele 16 steder som spenner over 72 000 hektar beite, ifølge nettstedet.

Ifølge lastebilsjåførens Facebook-innlegg den gangen, samlet han og andre sjåfører storfe til JBS fra gården Aripuanã og lastet dem til en annen gård drevet av Da Cunha, Fazenda Estrela do Sangue, bare 300 km sør. Gården har ikke vært utsatt for embargoer, så på papiret vil den bli sett på som en «ren» leverandør under JBSs innkjøpsprotokoller.

Ytterligere innlegg fra sjåføren ser ut til å vise at han transporterer storfe mellom forskjellige gårder, i stedet for fra gårder til et slaghus. Disse rutene mellom flere gårder så vel som slakterier ser ut til å være en standard driftsprosedyre for selskapet.

JBS benekter

Selv om myndighetsdata ser ut til å vise gården identifisert i reisedokumentene og av sjåføren er under embargo, benekter JBS dette. Da The Guardian ba om en avklaring av de komplekse landregistreringene og spesifikasjonene til storfeoppsamlingen, svarte JBS følgende: «I dette tilfellet viste det seg at samlegården ikke befant seg i noe embargoed-område. Vi gjennomgår kontinuerlig hvordan systemprotokollene våre samhandler med de mest oppdaterte dataene som er tilgjengelige, og er fast bestemt på å håndheve vår strenge selskapspolicy».

De la til at JBS jobber tett med nasjonale og lokale myndigheter for å utvikle løsninger og systemforbedringer rundt forsyningskjedenes sporbarhet og best mulig landbrukspraksis for å utrydde avskoging.

Selskapet har jobbet lenge med å forbedre sine overvåkningssystemer, og har nettopp tatt et nytt system i bruk.

«Som du vet ble den teoretiske indeksen for husdyrproduktiviteten implementert 1. juli 2020 og forventes å ha en betydelig innvirkning på reduksjonen av hvitvasking av storfe. Med nye verktøy som dette, og aktiv utvikling av andre initiativer, jobber vi mot en helt gjennomsiktig forsyningskjede», skrev de til The Guardian.

Har gjort det samme fire ganger før

Kjøttselskapet har allerede blitt påstått å ha kjøpt storfe fra indirekte leverandører knyttet til miljøovertredelser, avskoging og andre forbrytelser i Amazonas fire ganger på et drøyt år i etterforskning fra The Guardian, Bureau of Investigative Journalism, Réporter Brasil, Greenpeace og Amnesty International.Brasilianske storfekjøttbedrifter har gjentatte ganger hevdet at den største utfordringen med å holde avskoging utenfor forsyningskjedene er indirekte leverandører: Gårder der storfe fødes, eller som selger til gårder der storfe blir fôret, som deretter selger videre til andre gårder eller til slakterier.

JBS og andre store storfekjøttfirmaer som Minerva og Marfrig sier alle at selv om de følger nøye med på sine direkte leverandører - gårdene som leverer direkte til slakterier - kan de ikke være sikre på at det ikke er noen avskoging lenger opp i forsyningskjeden fordi de ikke kan overvåke indirekte leverandører.

Økt eksport av brasiliansk storfekjøtt

Eksporten av brasiliansk storfekjøtt av landets tre kjøttgiganter - JBS, Minerva og Marfrig - har økt betydelig de siste tre årene. Kjøttetselges i britiske og europeiske supermarkeder.

– I hele Europa er det et sporingssystem for storfe, slik at folk vet hvor kalver blir født, og de kan spores gjennom livet. Brasil må rydde opp i dette av hensyn til sporbarhet av storfe, ellers vil nasjoner måtte handle i møte med slike potensielle brudd, sa den britiske parlamentariekren Angus McNeil til The Guardian.