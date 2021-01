Nyklekkede dinosaurer i tyrannosaurfamilien var trolig like store som en hund av medium størrelse, viser en ny studie fra forskere ved the University of Edinburgh.

Forskerne som har studert de første kjente fossilene av embryoer fra tyrannosaurer, har kommet fram til at dinosaurene trolig var i underkant av én meter lange da de ble klekket, skriver CNN. Labradorer og schäfere er blant hunderasene som omtales som «medium».

For å komme fram til dette har teamet med paleontologer studert en del av en kjeve og ei klo som ble funnet i henholdsvis Canada og USA. Forskerne laserscannet fossilene for å anslå hvor store egg dinosaurene måtte ha klekket fra. Rester av egg fra tyrannosaurusfamilien har aldri blitt funnet, men forskerne håper dette kan hjelpe dem framover.

– Dinosaurbabyer er veldig sjeldne, sier Greg Funston, en av forskerne bak studien, til CNN.

Kloa er fra en albertosaurus, mens kjevedelen stammer fra en daspletosaurus. Begge er i samme familie som den mer kjente Tyrannosaurus rex, som var litt større enn de to andre. Tyrannosaurer levde for mer enn 70 millioner år siden, og lite er kjent om tidlige livsfaser. De fleste eksemplarene som er studert, stammer fra eldre dyr, ifølge Funston.

Forskere veit nå at dyra var ganske aktive kort tid etter at de ble klekket, og de ble født med et fullt sett med tenner.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Canadian Journal og Earth Sciences.

