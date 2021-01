Natt til fredag trådte et innreiseforbud i kraft for reisende fra Sør-Amerika til Storbritannia. Bakgrunnen er en ny koronavariant som er oppdaget i Brasil, skriver the Guardian.

Den nye mutasjonen ble påvist søndag forrige uke i Japan hos fire reisende som kom fra Brasil. De fire ankom fra Amazonas, og ifølge lederen for Japans nasjonale institutt for smittsomme sykdommer er det en annen virusvariant enn de som først dukket opp i Storbritannia og Sør-Afrika i fjor.

Forskere som har analysert den nye varianten, antar at mutasjonene den deler med den sørafrikanske kan kobles til en hurtig økning i smittetilfeller i områder der det allerede har vært store smitteutbrudd, ifølge The Guardian.

Varianten ble først oppdaget i desember i Manaus, nord i Brasil, skriver nyhetsbyrået PA. Det er ennå ikke kjent om den fører til mer alvorlig sykdom.

Les også: Virusmutasjoner og bekymring – fra Sør-Afrika til Storbritannia

Påvist i reisende

De muterte koronavariantene som allerede er påvist i Storbritannia og Sør-Afrika, kan gjøre viruset mer smittsomt, og det har vært en bekymring for om det vil gjøre vaksinene mindre effektive. Ifølge selskapet Pfizer viser en studie at deres vaksine er effektiv mot de de to variantene.

Storbritannias transportminister Grant Shapps sier den brasilianske varianten er «betydningsfull» nok til å innføre innreiseforbud som en forholdsregel. Forskere har enn så lenge ikke har sagt at vaksinene ikke vil være effektive mot den, fortsetter Shapps. Det er noe som nå undersøkes.

Det britiske innreiseforbudet omfatter også reisende fra Panama og Portugal, i tillegg til Kapp Verde.

Folkehelseinstitutet (FHI) sa tidligere i uka at de ser en høy risiko for at virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika skal begynne å spre seg i Norge. De følger også nøye med på mutasjonen fra Brasil.

Les også: Har flere covid-pasienter enn i vår – stenger skolene i sju uker

Uten sidestykke

– Vi står overfor det mest kritiske punktet i pandemien, noe helt uten sidestykke i delstaten Amazonas, sa delstatsguvernør Wilson Lima på en presskonferanse torsdag, ifølge The Guardian.

Amazonas er den største delstaten i Brasil, og det var ett av områdene der mange mistet livet eller ble smittet under koronapandemiens første bølge i april i fjor. Urbefolkningen ble særlig hardt rammet, og i juni var dødeligheten blant dem som kom til sykehus for behandling, opp mot 90 prosent.

Situasjonen nå er enda mer dramatisk, sa Lima, som har innført portforbud om kvelden og natta i håp om å slå ned smitten. Sykehus i storbyen Manaus har slått alarm, og pasienter skal ha dødd etter at offentlige sykehus og legevakter gikk tomme for oksygen.

Pårørende av en person som døde av covid-19 står ved siden av en likbil i Manaus. Manaus og delstaten Amazonas har sett en dramatisk økning i smittetilfeller og koronadødsfall den siste tida, og det undersøkes om en ny mutasjon kan være årsaken. Foto: Michael Dantas/AFP/NTB

Epidemiolog Jesem Orellana ved forskningsinstitusjonen Fiocruz advarer at Manaus kan ende som «hovedpersonen i et av de tristeste kapitelene om covid-19-epidemien i verden».

– Det er ikke noe oksygen. Kolleger av oss, sykepleiere, leger og selv sosialarbeidere blir kalt inn for å ventilere pasienter for hånd. Et menneske klarer å drive manuell ventilering i rundt 20 minutter, så hvis du vil redde ett liv uten oksygen, trenger du minst tre eller fire personer per pasient, sier Orellana.

En arbeider leverer en oksygentank til et sykehus i storbyen Manaus, der tallet på smittede har steget dramatisk. Foto: Bruno Kelly/Reuters/NTB

Les også: Her dør 90 prosent av koronapasientene på sykehuset (+)

Tomme for oksygen

Tatiana Amorim i de lokale helsemyndighetene i Amazonas-delstaten sa torsdag at de nok en gang står overfor «en tsunami» da hun omtalte smitteøkningen.

Hun trakk fram tre mulige forklaringer for den plutselige økningen: økt smitte i forbindelse med julehøytiden, at noen tiltak er blitt sluppet opp og sjansen for at en ny koronavariant sirkulerer i Amazonas.

Brasils helseminister Eduardo Pazuello lover oksygenlevering og andre forsyninger, og sier det er en kollaps i helsesystemet i Manaus. Han sier køen for å få plass på sykehus vokser fort, ifølge nyhetsbyrået AP. Antall døde de siste 14 dagene nærmer seg toppen som ble nådd i den første bølgen, ifølge offisielle tall.

En 89 år gammel man som døde av koronaviruset gravlegges i Manaus. På et tidspunkt i fjor døde så mange av covid-19 i byen at det ble gravd massegraver. Foto: Edmar Barros/AP/NTB

Delstatsguvernør Lima, en alliert av Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro, sier de mobiliserer for å håndtere utbruddet.

Kritikere mener på sin side at det er for lite, for seint. Bolsonaro selv har fått krass kritikk for å ha kalt covid-19 en liten influensa.

Brasil er det landet i verden med nest flest koronarelatrete dødsfall, med over 207.000 døde. Kun USA har flere.

Les også: Paulo Barretos mor døde av covid-19: – Hun lyttet til Bolsonaro (+)