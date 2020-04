Av Gunnar R. Larsen

Det viser en gjennomgang tre reportere i storavisen The New York Times har foretatt. Trump har i perioder holdt daglige pressekonferanser om utviklingen i USA, og det er primært under disse seansene at presidenten har kommet med en rekke uttalelser.

Daglig talestrøm

260.000 ord er nok til å fylle en bok på om lag 700 sider. I løpet av denne talestrømmen har presidenten daglig kunnet formidle sitt budskap direkte til flere titalls millioner av USAs innbyggere. Flere av pressekonferansene har vart i over en time, og Trump har selv vært opptatt av den enorme interessen.

– Så dere tallene? Flere ser på meg enn på finalen av «Ungkaren», sa Trump på direkten fra Det hvite hus.

Ifølge Vanity Fair har kritiske røster ment at han heller burde bruke tiden på å stanse smittespredningen for å stanse dødsbølgen som hittil har tatt livet av mer enn 50.000 amerikanere.

– Ingen har gjort noe i nærheten av det vi har vært i stand til. Da jeg overtok dette, var det en tom boks. Alt jeg overtok var et rot. Det var et ødelagt land på så mange måter, har USAs president Donald Trump tidligere uttalt. Ofte starter pressekonferansene med at Trump leser opp et forhåndsskrevet manus, før han så går over til å improvisere. Ifølge New York Times fremhever han gjerne hva han selv har utrettet, fremsetter usanne påstander og krangler som regel med journalister som stiller kritiske spørsmål.

Stilt til veggs

Da Trump ble stilt til veggs av CNNs reporter som ville vite hvorfor Trump igjen brukte det daglige pressemøtet til å berømme seg selv, eksploderte presidenten.

– Ingenting handler om meg. Du er mindre intelligent nå enn da du ble født. Du har bare ikke vett nok til å skjønne hva som foregår, raste Trump etter først å ha lest høyt fra en artikkel som hyllet ham selv.

Ved en annen anledning satte Trump i gang en video, som CNN og Washington Post har omtalt som propaganda, med det resultat at flere av TV-selskapene valgte å avbryte direktesendingen.

Gratulerte seg selv 600 ganger

Etter at The New York Times har analysert samtlige av de til sammen 260.000 ordene Trump har sagt siden pandemien traff USA 9. mars, til midten av april, har avisen dokumentert et tydelig mønster hvor presidenten repeterer sin egen fortreffelighet og andres svik.

Han har gratulert seg selv 600 ganger. Flere av ytringene er ifølge avisen basert på usannheter og overdrivelser. Han har kreditert andre for sin innsats mer enn 360 ganger. Han har anklaget andre for å ha sviktet mer enn 110 ganger. Han har oppfordret til nasjonalt samhold 160 ganger.

At antall døde amerikanere har passert 50.000, har han bare nevnt sporadisk.