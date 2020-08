Forskningen er utført ved The Fuqua School of Business ved Duke University, skriver CNN onsdag.

– På ingen måte ber vi om at den mørkhudede kvinnen skal endre hvem hun er. Vi ber om at folk forstår at denne forskjellen eksisterer, sa forsker Ashleigh Shelby Rosette, lederprofessor og førsteamanuensis dekan, i en pressmelding.

Enkelt å google

Forskningen involverte hundrevis av deltakere med ulik etnisitet, som ble bedt om å beskrive hva de anser som potensielle jobbkandidater, og gi kandidatene en poengsum basert på kompetanse, profesjonalitet og andre faktorer.

Participants in new studies perceived natural Black hairstyles as less professional, and the effect was particularly pronounced in industries where a more conservative appearance is common. https://t.co/bjHjLkCdtG — CNN Business (@CNNBusiness) August 12, 2020

Deltakerne ga mørkhudede kvinner med sin naturlige hårfrisyre lavere poengsum for kompetanse og profesjonalitet, og anbefalte dem ikke for intervjuer like ofte, sammenlignet med mørkhudede kvinner med rettet hår, hvite kvinner med rett hår eller hvite kvinner med krøllete hår.

I ett tilfelle ble to grupper deltakere bedt om å evaluere den samme, mørkhudede, kvinnelige jobbkandidaten. mens den ene gruppen fikk vist et bilde av kandidaten med sin naturlige hårfrisyre, så den andre et bilde av henne med rett hår. Den sistnevnte gruppa ga kandidaten en høyere poengsum for profesjonalitet, og en sterkere anbefaling for intervju.

Selv om det ikke er vanlig praksis for jobbsøkere å legge ved bilder av seg selv i søknaden, er det utrolig enkelt for de som rekrutterer å slå opp noen på nettet, forklarer Rosette til CNN.

– Å google personens navn og se hvordan profilen deres ser ut på sosiale medier, gjør man nesten automatisk, sa hun.

Var bekymret for negative reaksjoner

– Hår og hårvalget til en mørkhudet kvinne kan gi store konsekvenser. Hår er ikke bare hår, sier Rosette til CNN.

– En mørkhudet kvinnes naturlige frisyre skal ikke anses som en statement, når det kanskje bare er den enkleste, sunneste eller mest kostnadseffektive måten å style håret sitt på, gitt kostnadene for rettebehandlinger og deres potensielle negative effekter på håret og hodebunnen, legger hun til.

De siste årene har forskjellige stater - inkludert California, New York, New Jersey og Virginia - vedtatt lovgivning som forbyr diskriminering av naturlige svarte frisyrer, og den amerikanske marinen har også tilpasset sin frisyrpolitikk for å være mer inkluderende.

– Disse endringene antyder at det er bevegelse der det tidligere ikke en gang hadde vært anerkjennelse, sier Rosette.

Rosette, som selv er mørkhudet, har tidligere i livet rettet håret sitt. Det har hun ikke gjort på mer enn 20 år.

– Jeg var veldig opptatt av hvordan jeg ville bli oppfattet og var bekymret for at min naturlige frisyre ville få en negativ reaksjon, sier hun.

En hvit skjønnhetsstandard

Forskningen, som vil bli publisert i tidsskriftet Social Psychological and Personality Science neste uke, viser hvordan samfunnsfordeler foreviger rasediskriminering på arbeidsplassen, ifølge en pressemelding.

– I kjølvannet av drapet på George Floyd og de tilhørende protestene, har mange organisasjoner fokusert på taktikker for å utrydde rasisme på systemisk og strukturelt nivå, sa Rosette i pressemeldingen.

– Men våre individuelle forutsetninger går ofte foran den typen rasistiske praksiser som blir innebygd og normalisert i organisasjoner, la hun til.

– Mange vestlige samfunn har en skjønnhetsstandard som er basert på hvite kvinner og rettet hår. Derfor blir det også standarden for hva som oppleves profesjonelt, og rekrutteringen blir dermed påvirket av en slik standard, sier Rosette til CNN.

