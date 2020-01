Norske soldater blir i Irak etter angrepet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer angrepet mot militærbasen, som skjedde natt til onsdag.

– Det er imidlertid ikke aktuelt å trekke ut norske soldater, sier hun.

UD innkalte i løpet av dagen en representant fra den iranske ambassaden for å protestere mot angrepet, som Søreide tar kraftig avstand fra, men som hun likevel mener var begrenset.

Angrepet ble varslet på forhånd, og det er ikke meldt om drepte eller sårede etter at 22 raketter slo ned på to amerikanske militærbaser, blant dem Ain al-Asad der det oppholder seg rundt 70 norske soldater.

– Det er tegn på at reaksjonen som kom fra Iran i natt, ikke innebærer noe ønske om full konflikt, sier Søreide til NTB.

– Det betyr at både Iran og USA fortsatt har mulighet til å deeskalere og gå av voldsspiralen.

Presisjonsangrep

Den vurderingen deler også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Angrepet ble varslet i god tid, og det er nok et tegn på at dette var ment som et signal fra den iranske siden, sier han.

Etter det regjeringen kjenner til, er den norske delen av leiren helt uberørt av angrepet.

– Det var et angrep med 17 missiler som traff den delen av leiren hvor amerikanerne har en del av sine kapasiteter. De norske soldatene var i god og trygg avstand fra det området. De hadde flyttet ut av sin leir og var et godt stykke unna, sier forsvarsministeren.

– Det er blitt kalt et «presisjonsangrep». Hva ligger i det?

– At man nok har bestemt seg for hva man skulle treffe – og traff det.

– Godt skjermet

Risikoen for de norske soldatene vurderes som høy, men akseptabel, ifølge forsvarsministeren.

– Vår vurdering er foreløpig at soldatene er godt skjermet i leiren der de er.

Tyskland, Spania, Danmark og Nato har varslet at de delvis flytter styrkene ut av Irak, men den norske kontingenten blir altså inntil videre.

– Vi vurderer sikkerhetssituasjonen kontinuerlig. Vi skal være klar over at det er mange nasjoner som flytter styrkene sine, men det er ingen som har rapportert om at de tar dem hjem, sier forsvarsministeren.

Danmark har for eksempel bestemt at de flytter rundt 100 av sine soldater til Kuwait, mens 30–40 blir igjen på basen i Irak.

Kamp mot IS

Nå avventer Norge hvilke signaler de får fra den irakiske regjeringen.

– Det folkerettslige grunnlaget for å være der faller bort hvis invitasjonen om at vi skal være der og bistå Irak, trekkes tilbake. Da må vi trekke oss ut, sier Bakke-Jensen.

Han understreker at Norge og koalisjonspartnerne er i Irak for å hjelpe til med å bekjempe ekstremistgruppa IS.

– Den jobben er ikke gjort. Og så er det ved siden av dette en konflikt mellom Iran og USA. Den konflikten påvirker dette, men vi skal nok ikke putte alt i samme skål, sier han.

Torsdag møter forsvarsministeren sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget for å orientere om situasjonen i Midtøsten for den utvidede utenriks- og forsvarskomitén.

I neste uke blir det redegjørelse om saken i stortingssalen.

– Ser ut til å trappe ned

Nattens angrep var et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag. I en tale onsdag slo USAs president Donald Trump fast at heller ingen amerikanere ble såret eller drept i angrepet.

– Iran ser ut til å trappe ned, sa han.

Trump varslet også at han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten, men kom samtidig med et forsonende budskap til regimet i Teheran.

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det.