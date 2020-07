Norske Amazonas-milliarder står ubrukt på konto i Brasil

– Midlene i Amazonasfondet ble i fjor frosset fordi Brasil unilateralt la ned styret for fondet og foreslo en ny struktur vi ikke kunne godta. Siden den gang har det ikke vært mulig å starte nye prosjekter, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG.

– Norge har vært klare på at vi må se at avskogingen går ned før vi kan bli enige om de mer tekniske spørsmålene knyttet til fondet, sier han.

Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i verdens største regnskog Amazonas for å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Vel anvendt

Norske myndigheter mener at pengene har vært vel anvendt og peker på at avskogingen i Brasil har falt med 60 prosent siden samarbeidet ble innledet. Det kan ifølge eksperter ha spart atmosfæren for opptil 3 milliarder tonn CO2.

Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro har imidlertid gjenåpnet for hogst og gruvedrift i regnskogen, og avskogingen økte i første halvår med 25 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Bolsonaro har også lagt ned miljødepartementets sekretariater med ansvar for klima og avskoging og har latt flere tusen stillinger i miljøpolitiet (IBAMA) stå ubesatt.

Krever tilbakebetaling

Norge stanset i august i fjor utbetalingene til fondet med henvisning til avtalebrudd fra brasiliansk side, men bør nå også kreve å få tilbake milliardene som står ubrukt på konto i Brasil, mener Frps utenrikspolitiske talsperson Morten Wold.

– Vår holdning er at Norge må trekke tilbake de 5 milliardene. De er ikke noe poeng i at de skal stå ubrukt på en konto i den brasilianske utviklingsbanken. Det fins et vell av gode formål å bruke slike enorme summer på, både internasjonalt og her hjemme, sier han til VG.