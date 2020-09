Siden 19.30 i går kveld har Greenpeace-skipet «Rainbow Warrior» blokkert inn- og utfart til det svenske oljeselskapet Preems oljeraffineri, Preemraff, i Lysekil sørvest i Sverige.

Blokaden har stengt inne blant annet to danske skip, mens norskeide Grena Knutsen er utestengt fra raffineriet.

Preem er ifølge egne nettsider Sveriges største drivstoffselskap, og driver bensinstasjoner og to oljeraffinerier i Sverige. Det er en mulig utvidelse av det nå blokkerte raffineriet som er bakgrunnen for aksjonen fra Greenpeace.

I løpet av høsten skal den svenske regjeringen ta stilling til om Preem kan utvide sin produksjon på raffineriet. Aftonbladet skriver at mens klimaorganisasjoner mener økt produksjon er i strid med Sveriges internasjonale miljøforpliktelser, argumenterer Preem med at klimautslippene vil bli verre om samme produksjon skjedde utenfor Sveriges grenser.

– Stefan Löfven må velge Parisavtalen over oljeindustriens kortsiktige profittmotiv og stoppe utvidelsen av Preemraff i Lysekil, sier leder i Greenpeace Sverige, Isadora Wronski i en pressemelding i forbindelse med blokaden.

Det svenske Miljøpartiet har allerede sagt nei til en utbygning av raffineriet.

På spørsmål om hvor lenge aksjonen skal foregå, svarer en av aksjonistene at de blir liggende til Sveriges statsminister Stefan Löfven har nektet Preem å ekspandere og prioriterer Paris-avtalen foran oljeindustriens særinteresser.

– Politiet ligger ved siden av og snakker til oss. De mener vi skal flytte oss. Vi svarer at vi har en fredelig protest og tar ansvar for planeten, fortsetter han.

Det svenske sjøfartsverket har svart med å stoppe all trafikk i vannveien inn til havnen av sikkerhetshensyn. Til Aftonbladet sier Greenpeace at det er «praktisk for oss at sjøfartsverket nå selv blokkerer inn- og utfarten til Preem akkurat som vi gjør».

De siste ukene har det vært flere aksjoner mot selskapet, som nå har nådd en foreløpig topp i denne aksjonen.

Preem skriver i en pressemelding at de samarbeider med kystvakten, politiet og kystvakten, og lar disse myndighetene håndtere situasjonen. Selskapet har ikke uttalt seg til media.

Greenpeace sendte tidligere i dag ut et nyhetsbrev på mail, hvor de oppfordret folk til å delta i en «twitterstorm» for å stanse utvidelsen av Preemraff.

Greenpeace Norge mener at også at et land Norge må ta sin del av ansvaret for oljeraffineriets utslipp.

– Grena Knutsen frakter råolje fra Gullfaks-feltet via Preemraff og videre ut i verden, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym til NTB.

