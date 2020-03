Ifølge Utenriksdepartementet har FN tatt tak i forslaget og jobber for at det raskt kan lanseres, kanskje allerede i løpet av denne uka.

– Et flergiverfond i FN-regi vil gi forutsigbarhet for våre partnere og bidra til mer effektiv innsats. Erfaringer fra andre kriser viser at jo tidligere man starter med langsiktig planlegging av responsen, jo mer treffsikker og vellykket blir innsatsen. Det er viktig å bekjempe viruset over hele verden, og alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) påpeker at internasjonalt samarbeid er nødvendig i globale kriser.

– Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang. Derfor er det viktig for oss å bidra økonomisk til et slikt FN-fond, sier han.