NTB-Kristian Skårdalsmo

Det opplyser Utenriksdepartementet torsdag ettermiddag.

– Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil Utenriksdepartementet – som et føre-var-tiltak – ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til norske medier.

– Vi gjennomgår nå også alle gyldige lisenser for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia, sier hun.

Kalt inn på teppet

Tyrkia innledet onsdag en lenge varslet militæroffensiv i det nordlige Syria. Tyrkiske soldater tok seg over grensen, og jagerfly bombet mål i det kurdiskdominerte området. I løpet av torsdagen har tyrkiske bakkesoldater trengt lenger inn i landet.

– Vi følger situasjonen med dyp bekymring og gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen, samt respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt uttrykk for i et møte med Tyrkias ambassadør til Norge i dag, sier Søreide.

Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ber utenriksministeren se til Danmark.

– Det er viktig at Norge gir Tyrkia en klar beskjed innenfor rammen av NATO-forpliktelsene. Jeg mener utenriksministeren bør være like tydelig i sin kritikk som den danske utenriksministeren og ta opp dette i NATO. Danmarks regjering har fordømt invasjonen, sier hun til NTB.

«Riktig retning»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller regjeringens varsel torsdag for et steg i riktig retning.

– Nå er det viktig at regjeringen viser at den mener alvor og stanser den pågående eksporten av krigsmateriell til Tyrkia. Vi har ingen garantier for at ikke norsk krigsmateriell er brukt i de tyrkiske angrepene som allerede har drept flere sivile, og som kan styrke IS, sier han til NTB.

Moxnes viser til at torsdagens beslutning i realiteten åpner for at Norge kan fortsette å levere militært utstyr til Tyrkia i lang tid fremover.

Norge og Tyrkia er allierte i NATO, og Norge eksporterte i 2018 forsvarsmateriell for 41,4 millioner kroner til Tyrkia.

– Vi er spesielt bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen. Vi følger også med på hvordan dette påvirker den humanitære situasjonen i al-Hol-leiren, understreker Søreide.