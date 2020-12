Det blir verken pinnekjøtt eller marsipangris for norske Bjarte Valen og familien i Øst-London denne jula.

– Vi bor på en måte midt i stormens kjerne. Øst-London og sørvestlige deler av Essex er vel ekstra ille rammet. Jeg står og ser ut på gata der vi bor. Det er mye roligere enn på en vanlig mandag, spesielt med tanke på at det er før jul. Vanligvis ville det myldret av folk, sier Valen til Dagsavisen.

Storbritannia skjerpet i helgen tiltakene i London og Sørøst-England på grunn av en ny variant av koronaviruset. Den nye mutasjonen sprer seg raskere, og kan være opptil 70 prosent mer smittsom. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at den nye varianten er mer dødelig.

De nye tiltakene betyr at innbyggere i flere områder har fått enda strengere regler å forholde seg til i julehøytida.

Skjerpet restriksjonene

Det er innført et nytt tiltaksnivå, nivå 4, og innbyggerne i slike områder må holde seg hjemme, med noen veldig begrensede unntak. Butikker og andre tjenester som regnes som ikke samfunnskritiske, må holde stengt. Folk må jobbe fra hjemmekontor hvis de kan, og de har ikke lov å reise inn eller ut av nivå 4-områder. De kan heller ikke overnatte utenfor hjemmet.

Et skilt advarer om virusspredningen i London. Foto: John Sibley/Reuters/NTB

Bjarte Valen er journalist i den skandinaviske Manchester United-supporterklubben, og sier at han uansett ville hatt hjemmekontor. For jobbens del betyr endringene nå at han må ringe folk, heller enn å møte dem.

– Den store endringen for alle er at du ikke får lov til å ha besøk på 1. juledag, sier Valen.

Det er dagen da britene tradisjonelt samles for å åpne gaver og spise årets julemåltid. Valen og familien pleier å feire jul i London, men de får ofte besøk av foreldrene hans fra Norge. I år blir det en roligere jul uten besøk.

Stengte skoler

Mange skoler i London har stengt ned hele klassetrinn på grunn av stor smitte i de yngre aldersgruppene, sier Valen. For snart to uker siden fikk de beskjed om at en elev i datterens klasse hadde testet positivt. De ser ut til å ha sluppet unna smitte selv, men han forteller om flere runder med hjemmeskole.

Konsekvensene av flere nedstenginger er også synlige i nærmiljøet. Bare i hovedgata der de bor har fem-seks butikker stengt ned det siste halvåret.

– Det blir spennende å se når hverdagen kommer tilbake hvilken verden det er, sier Valen.

I Facebook-gruppa «Nordmenn i London» diskuteres de nye innreisereglene, og flere skriver at de velger å bli igjen i storbyen i jula for ikke å risikere å smitte familien i Norge.

Mange London-boere sto i kø ved byens togstasjoner for å komme seg ut av byen før jul. Foto: Stefan Rousseau/AP/NTB

Fotograf Nina Rangøy er en av dem som skal feire jul i London. Hun tok tidlig valget om ikke å reise til Norge fordi hun ikke kunne se for seg ti døgn på karantenehotell.

– Det var ganske tøft. Jeg har foreldre som gjerne ville at jeg skulle komme hjem, og jeg ville gjerne hjem selv. Men nå har vi planlagt en vennejul med nordmenn her, sier Rangøy.

Hun forteller at de skal til et hus på landet for seg selv, og at det er viktig å ta vare på den psykiske helsa. Flere av dem er nemlig alene. Nyttårsfeiringa har de imidlertid avlyst.

– Ikke panikkjøp

En slags ny panikk er i ferd med å gripe om seg, sier Rangøy når hun beskriver stemningen i London.

– Nå snakkes det mye om dette med at det ikke kommer noen trailere fra Frankrike med matvarer. På TV sier de «vær så snill, ikke panikkjøp». Det kjenner vi igjen fra mars, da alle kjøpte toalettpapir. Siden det er jul og vi føler oss ganske innestengte, tror jeg nok det kanskje blir panikkshopping, fortsetter hun.

Den britiske regjeringen frykter matvaremangel i jula etter at Frankrike innførte en to dager lang innreisenekt fra Storbritannia. Frykten er at leverandører kanskje ikke får vende tilbake til Frankrike. På toppen kommer usikkerhet rundt brexit-prosessen framover.

– Her har det vært masker fra første dag, masse håndsprit og avstand. Men følelsen av at ting er grusomt farlig har jeg ikke. Personlig er jeg ikke så nevrotisk på sånne ting, men jeg opplever at noen er det. Da må det respekteres, sier Rangøy.

