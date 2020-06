Nord-Korea truer med å gå inn i demilitarisert grensesone

– Planen er å rykke inn i sonene som ble demilitarisert under avtalen mellom nord og sør, og å gjøre frontlinjen om til en festning og ytterligere styrke de militæres årvåkenhet mot sør, uttalte hæren tirsdag.

Sørkoreanske medier melder at det kan dreie seg om et område rundt den vestlige grensebyen Kaesong, og ved Kumgangfjellet på østkysten.

Nord-Korea har truet med å kutte all kommunikasjon, og har også truet med militær hevn, etter at aktivister skal ha sendt 50.000 flygeblad over grensen til Nord-Korea.

Sør-Korea har bedt regimet i nord om å slutte med å øke spenningen og heller sette seg ved forhandlingsbordet.