Nord-Korea sprengte samarbeidskontor i lufta

Folk i nærheten kunne høre eksplosjonen da samarbeidskontoret i den nordkoreanske byen Kaesong ble sprengt i lufta tirsdag.

Røyk steg opp fra kontorbygningen i det tidligere industriområdet i byen, som ligger nær grensa mot Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Litt senere bekreftet nordkoreanske myndigheter at de har ødelagt kontoret. Alle kommunikasjonslinjer mellom Nord- og Sør-Korea skal nå være kuttet, slik Nord-Korea tidligere har varslet.

– Ubrukelig kontor

Også Sør-Koreas gjenforeningsdepartement bekrefter at samarbeidskontoret er sprengt i lufta.

Forholdet mellom de to koreanske landene har i det siste surnet ytterligere, og Nord-Korea truet i helgen med å ødelegge kontoret i Kaesong.

Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelige» samarbeidskontoret om ikke lenge ville ligge i ruiner.

Tirsdag truet Nord-Korea også med å sende soldater inn i demilitariserte områder langs grensen mot nabolandet. Planen er å gjøre grenselinjen om til en festning, hevdet den nordkoreanske hæren.

Fastkjørte samtaler med USA

Noe av bakgrunnen for den økte spenningen mellom landene er at sørkoreanske aktivister har sendt et stort antall løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea.

Løpesedlene kritiserer Nord-Koreas leder Kim Jong-un, noe nordkoreanerne reagerer svært sterkt på. Mengden løpesedler skal i det siste ha vært større enn vanlig.

Flere analytikere tror imidlertid at Nord-Korea har trappet opp retorikken fordi nedrustningssamtalene med USA har kjørt seg fast.

– Nord-Korea er frustrert over at Sør-Korea ikke har tilbudt en alternativ plan for å få samtalene i gang igjen, mener direktør Cheong Seong-chang ved et sørkoreansk senter for studier av Nord-Korea.

Cheong tror Nord-Korea opplever at nabolandet har mislyktes som megler i forholdet mellom Nord-Korea og USA.