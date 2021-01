Helseorganisasjoner verden over jublet da Joe Biden denne uka fjernet den omstridte «munnkurvregelen» etter Donald Trump. Regelen, den såkalte «global gag rule», stanset amerikansk pengestøtte til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort, både i USA og i verden for øvrig.

Fjerningen vil igjen bety et stort løft for arbeidet med seksuelle eller reproduktive rettigheter, mener Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

– Denne endringen var varslet, så det var ikke overraskende i det hele tatt. Men det er veldig gledelig, sier han til Dagsavisen.

Stor endring

Som Dagsavisen skrev fredag, har politikken som Biden nå fjerner rammet noen av de viktigste områdene for fattigdomsbekjempelse og global helse: Arbeidet mot mødredødelighet, tenåringsgraviditeter, utrygge aborter og spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

All amerikansk finansering til organisasjoner som «aktivt fremmer abort som prevensjonsmetode» ble stanset.

– Det er en politikk der alle organisasjoner som ikke bare jobber for eller med abort, men som driver informasjon om det, familieplanlegging eller annet helsearbeid, ikke kunne få noen form for finansiering i det hele tatt av amerikanske myndigheter og USAID. Det har vært en munnkurv dersom man ville ha penger, sier Solhjell.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. Foto: Terje Pedersen/NTB

USAID er Norads amerikanske motpart. Norad-sjefen trekker fram særlig to ting som har vært alvorlig med den politikken USA førte på dette området under Trump.

– For det første har det ført til store kutt og reduksjoner i arbeidet for familieplanlegging og for kvinner, ikke minst i Afrika. Vi har mange eksempler på at arbeid av den typen er satt langt tilbake, sier Solhjell.

Det er også viktig å huske at USA er det landet som gir mest i bistand, målt i milliarder av dollar, fortsetter han.

– Men det handler ikke bare om penger, for det la press på mange organisasjoner til å ikke jobbe med den typen ting. Mange organisasjoner er avhengige av USAID og vil gjerne få finansiering til andre områder. Derfor kan det være fristende for dem å helt kutte ut dette feltet. Det har nok hatt en veldig negativ effekt ut over den reine dollaren som forsvinner.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan kuttene har hatt store konsekvenser på bakken verden over, blant annet i Mosambik.

– USAs kutt har satt oss ti år tilbake i tid, sa Marcelo Kantu i organisasjonen Amodefa, som jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter, til Dagsavisen i 2019.

De hadde da måttet stenge ti sentre for seksuell opplysning fordi USA kuttet støtten.

Gjort før

Også tidligere republikanske presidenter har iverksatt «gag rule», men da begrenset de seg til å gi penger til organisasjonene under forutsetning av at de ikke kunne brukes til abortrelatert arbeid. Det gikk lenger under Trump, og Solhjell sier endringen nå er veldig viktig for Norge.

– Det er i tråd med norsk politikk, der vi har tatt en aktiv og ledende rolle i spørsmål om seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt, sier han.

Donald Trump innførte nye regler for USAID, her ved tidligere sjef Mark Green. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AP/NTB

Fra Norads side har de sett flere utfordringer de siste fire årene for en del av organisasjonene de samarbeider med og som får penger fra USA.

– De fleste har funnet måter å håndtere det på, så de kan fortsette arbeidet sammen med oss. Der er vi glade for, men det har nok vært krevende valg. Noen organisasjoner har for eksempel valgt en modell der de splitter arbeidet, forklarer Solhjell.

Organisasjonene har hatt en amerikansk del som får støtte derfra, og andre deler for andre land. Samtidig har det skjedd mye bra, for mange europeiske land har økt støtten til seksuelle og reproduktive rettigheter som følge av den amerikanske politikken, sier Solhjell. Blant dem er Norge.

– Men USA er en veldig stor og viktig donor uansett hvordan du ser på det. Denne politikken legger press på mange, så det er ingen tvil om at det har hatt store negative konsekvenser.

Jubler for endring

Både helsegrupper og politikere har ønsket Bidens kursendring velkommen.

– Sex og Politikk håper at dette er begynnelsen på en ny æra, hvor USA blir en forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og ikke en motstander slik de har vært de siste fire årene, sier organisasjonen Sex og Politikk her i Norge.

Den jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har kalt dette gode nyheter.

– Jeg er glad for at president Biden nå avskaffer den såkalte Mexico City Policy. Norge ser fram til å jobbe tett sammen med USA igjen i det globale arbeidet for å fremme og beskytte kvinners og jenters menneskerettigheter, inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, sier Søreide i en uttalelse.

