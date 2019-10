Nok en varsler vurderer å stå fram mot Trump

Mannen, som er ansatt i etterretningsapparatet, ble intervjuet av generalinspektør Michael Atkinson for å bekrefte det den første varsleren fortalte om press fra Trumps side mot Ukrainas president for å granske Joe Bidens forbindelser til Ukraina.

Ifølge New York Times, som baserer seg på to personer med kjennskap til saken, vurderer mannen om han også formelt skal stå fram som varsler mot Trump og la seg avhøre i Kongressen.

I likhet med den første varsleren ble også denne mannen bekymret for Trumps forbindelser til Ukraina. Han er blant flere som Atkinson har møtt å få bekreftet hva den første varsleren fortalte.

Les også: Trump mener Kina bør etterforske Biden

Det første varselet om at Trump brukte sin stilling til å presse Ukraina til å innlede etterforskning av politiske motstandere, utløste gransking med sikte på riksrettstiltale mot Trump. Biden er inntil videre favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat neste år.

Atkinson informerte fredag kongressmedlemmer om hva han har gjort for å få bekreftet den første varslerens beretning. Det er ikke klart om han da også fortalte dem at den andre mannen også vurderer å stå fram med et varsel.

Det vil i så fall øke troverdigheten til den første varsleren, ikke minst siden den andre mannen sto nærmere begivenhetene. Den første varsleren, som er en ansatt i CIA, baserte sitt varsel på informasjon fra en rekke tjenestemenn.

Trump og Det hvite hus har forsøkt å undergrave den første varslerens troverdighet ved å vise til at han bare baserte seg på andres beretninger.

Trump selv har sagt at den som har gitt informasjon om hans forbindelser til Ukraina, nærmest må betraktes som spion, og vist til hva man pleide å gjøre i gamle dager med spioner og forrædere.

(©NTB)