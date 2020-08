Onsdag måtte forfatter Aleksijevitsj møte til avhør i Minsk. Nobelprisvinneren i litteratur ble innkalt fordi hun er medlem av Koordineringsrådet i Hviterussland. Dette rådet ble opprettet av opposisjonen og har som mål å få til et fredelig maktskifte i landet.

På mandag ble to medlemmer av rådet varetektsfengslet. De ble dømt til 10 dagers fengsel fordi myndighetene mente de hadde organisert en demonstrasjon. Det skjedde dagen etter at mer enn 150.000 mennesker demonstrerte i Minsk og krevde at president Aleksandr Lukasjenko må gå av.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som offisielt bare fikk 10 prosent av stemmene i presidentvalget 9. august, har fra sitt eksil i Litauen oppfordret folket til å fortsette kampen.

Gamle og unge, arbeidere og akademikere, nekter å godta valgresultat og politiets brutale behandling av borgerne. Rundt 7.000 mennesker ble pågrepet etter valget, og mange av dem ble banket opp og torturert.

Nektet å svare etterforskerne

Aleksijevitsj har fordømt politivolden og mener Lukasjenko må gå av «for å unngå borgerkrig i landet».

– Du vil bare ha makt og ditt begjær vil ende blodig, uttalte 72-åringen i et intervju med Radio Liberty/Radio Free Europe nylig.

Onsdagens møte med myndighetene ble kort. Aleksijevitsj fortalte journalistene at hun nektet å svare på spørsmål fra etterforskerne og at hun ikke føler seg skyldig på noen måte.

– Alt vi gjør er lovlig og nødvendig.

Hun sa at Hviterussland trenger hjelp fra verdenssamfunnet for å løse krisen. Aleksijevitsj la til at hun forventer at det blir en fredelig løsning på krisen.

Men forfatteren tror det vil bli en lang prosess og antydet at hviterusserne kanskje også trenger hjelp av Russlands president Vladimir Putin.

Nekter å gå av

Lukasjenko har ingen planer om å gå av og har bedt hæren om å slå ned på demonstrasjonene. På søndag ble det sluppet en video av presidenten som kom ut av et helikopter med en Kalasjnikov i hånden. Han var kledd i svart og hadde skuddsikker vest på seg. Opptaket skal ha bli gjort under søndagens massedemonstrasjon i Minsk.

Demonstrasjonene i Hviterussland fortsetter. Gamle og unge, arbeidere og akademikere nekter å godta valgresultatet. Foto: AP / NTB scanpix



Lukasjenko har anklaget opposisjonen for å spille på lag med NATO og har kommet med en rekke kraftige utfall mot opposisjonsleder Tikhanovskaja.

– Bevegelsen av NATO-tropper til grensene er tydelig. Alt er for å kunne ta hit den nye presidenten. Hun appellerer til de vestlige landene, i dette tilfellet NATO, for å beskytte befolkningen. De flytter troppene, for å få en slutt på Hviterussland, uttalte presidenten.

Dette tilbakeviste NATO-sjef Jens Stoltenberg på onsdag.

– Vi er en forsvarsallianse, årvåkne og alltid beredt til å beskytte våre allierte, men NATO driver ingen militær oppbygging i regionen. Ethvert forsøk fra regimet i Hviterussland på å bruke NATO som en unnskyldning eller påskudd for å slå hardt ned på demonstranter i deres eget land er feil og grunnløst, sa Stoltenberg før et møte med EUs forsvarsministre i Berlin onsdag.

Han understreket at folket «må ha rett til å bestemme sin egen fremtid».

– Alle våre medlemmer respekterer Hviterusslands suverenitet og integritet, sa Stoltenberg.

EU anerkjenner ikke valgresultatet i Hviterussland og har fordømt myndighetenes gransking av medlemmene i koordineringsrådet til opposisjonen.